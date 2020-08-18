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棒打男同學逼下跪強塞檳榔 女辱人影片傳上網被判7月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

王姓女子與陳姓男子是高中同學，因有金錢糾紛，去年4月17日晚間在台南麻豆偶然見到陳，隨手撿拾地上1支木棍追趕、拉扯，陳躲進店家求助，她仍揮舞木棍在外叫囂，他擔心店家困擾走出，遭王女及友人開車載往善化產業道路棒打額頭，逼他下跪再強塞檳榔，還拍成影片上傳IG分享，王女推稱陳自願配合，台南地院認她犯剝奪他人行動自由及傷害罪，應執行7月徒刑，可上訴。

王女辯稱，陳是自願上車的，她也沒有傷害對方，陳沒有拒絕下跪、吃檳榔、對他拍攝影片。她也否認持木棍毆打陳額頭，辯稱應是對方在馬路上跑給她追的時候跌倒受傷，陳太緊張、站不穩，往前撲倒在地上。

陳當天與梁姓同學約在草魚湯店吃飯，證稱他有看到王女拿木棍追著陳跑，跑到一間店裡面，陳就躲進去那裡面，之後他就看到陳遭王女拿木棍押上車。業者說，當時陳要跟他們借電話，但店內已打烊收攤沒有借對方。

王女的林姓女性友人表示，王女叫她開車找適合的地方讓他們談，最後就開車到善化胡厝寮附近產業道路。

陳表示，她拿木棍叫他說跪在這裡，然後他就跪下，他都沒反抗，因為他怕反抗會被打更慘，之後王女就用木棍打他前額，就先錄他跪著的影片，說她出酒店錢的事，他一直跪著附和她說的話；王女後來又從他嘴塞檳榔5、6顆進去，之後就錄第二段錄影。隨後，她攝錄影片放上自己的IG供友人瀏覽。

合議庭勘驗，王女餵食陳檳榔的畫面，可見她臉部表情顯非和悅，更後製上「我請你吃檳榔你還告我你壞壞」的語句。另段陳下跪影片中，王女後製「這我大哥很囂張（加上大拇指比讚圖案）」，畫面中陳說「我沒有講說要你家人跪我啊」，王女說「啊昨天在警察局咁有很唱秋（台語，囂張之意）」，陳說：「有」，王女說：「究唱秋吼」，陳說：「究唱秋」。

合議庭審酌，兩人是同學關係，明知案發前一日，陳家屬為避免衝突，特別要求王女家屬至警察局商討債務糾紛，王女卻因不滿陳家屬協商債務時的態度，在偶然見到隻身一人的陳，陳見狀已立即逃離，甚至害怕到躲進商家求助的情況下，仍持木棍在大街上公然追趕陳，強押他上車，帶至偏僻的產業道路；另毆打陳右前額，並強迫他下跪、吃檳榔，以及將此辱人的過程拍攝為影像，稍後再以加註戲謔文字的方式放於個人社群頁面上供友人瀏覽，法治觀念偏差，行為手段惡劣，當應給予相當懲罰。

台南地院合議庭認王姓女子犯剝奪他人行動自由及傷害罪，應執行7月徒刑，可上訴。圖／本報資料照
台南地院合議庭認王姓女子犯剝奪他人行動自由及傷害罪，應執行7月徒刑，可上訴。圖／本報資料照

警察 債務

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