立委集體收賄案 北檢今首度提訊陳超明、蘇震清

台北地檢署偵辦立委集體收賄案，連日密集提訊在押白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘、太流前董座李恆隆等2人，比對行賄過程後，今上午首度提訊在押的陳超明，下午將提訊蘇震清，交叉查證。

目前全案共有立委蘇震清、陳超明、廖國棟及助理共10人收押禁見，時代力量前黨主席徐永明以80萬元交保。北檢為方便個別檢察官各自實施調卷、傳喚、搜索等偵查手段，臨時編列「端股」統一事權，以利支援辦案。

檢調追查，蘇震清、廖國棟、陳超明、陳唐山、徐永明等5名現、前任立委，涉嫌長期透過白手套、「是知管理顧問公司」總經理郭克銘收賄，替太流前董事長李恆隆爭奪SOGO經營權，涉貪汙罪。

前年公司法修正「SOGO條款」，未能如李恆隆主張「可回溯」，李找上立委陳超明、徐永明舉辦公聽會，希望翻盤。李恆隆原請陳超明主辦，並承諾支付200萬元酬謝，但陳僅指派辦公室主任梁文一代表出席。

李雖不悅，但李不想得罪陳，最後輾轉匯款100萬元給陳。檢調專案小組7月31日收網，梁文一以10萬元交保，但檢方日前發現梁涉與其他證人接觸與滅證，傳喚到案後當庭逮捕聲押禁見獲准。

北檢近日密集提訊郭克銘、李恆隆後，今天上午提訊立委陳超明、下午提訊蘇震清。據了解，蘇、陳等2人否認收賄，仍辯稱是借貸、政治獻金。不過，說詞與各自的辦公室主任余學洋、梁文一不符，呈現雙方互推，檢方正積極查明案情並鞏固事證。