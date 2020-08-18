盛唐中醫為「誤用硃砂」致歉 張彥彤：沒有悔意

盛唐中醫呂世明、中藥商歐國樑涉藥事法遭羈押禁見。呂世明8月14日發致歉文，但受害並踢爆此案的市議員張彥彤今晨發聲明稿指出，呂世明被羈押後才發致歉新聞稿，一再強調「誤用」也未打過一通電話關心受害者「意圖弭平輿論壓力」看不出悔意，希望受害者必須站出來，不要讓加害人「逍遙法外！」

台中市中醫診所病患鉛中毒案，中市府衛生局表示，驗出血中鉛含量超標目前累計21人。

台中市前議長張宏年2014年開始服用盛唐的中藥養生，因兒子議員張彥彤鉛中毒併發多重器官發炎，醫院發病危通知，並通知張宏年夫妻及女兒後，發現一家4口都鉛中毒。其中張宏年血中鉛含量高達360微克／分公升，約為正常人36倍，未來恐面臨洗腎。

張彥彤聲明稿指出，針對中醫師呂世明於109年8月14日於各大媒體發表致歉新聞稿，幾點說明：

呂世明至今仍舊只強調有關誤用藥品一事是其個人「不當失慮」之行為，如果真的如呂世明所稱「誤用硃砂」入藥 那理應盛唐中醫呂世明開出藥材藥粉只有「汞」，為何本人及多位民眾送檢之藥材藥粉卻檢驗出「汞」「鉛」等其他重金屬汙染元素，現在浮出檯面的受害人，經化驗服用之藥品後，發現不僅僅有「鉛」中毒，甚至還有多種類的重金屬(諸如汞、砷等)中毒情形，呂世明對此的說法，一下指稱是用在香包，一下又稱其誤用，不僅前後矛盾，也根本說不清。甚至與提供藥材的欣隆藥業有限公司負責人歐國梁說法也不一致。

在事件爆發後，呂世明從頭到尾都沒有打過任何一通電話向任何受害人說過一句抱歉，亦未對受害人的身體健康狀況釋出些微的善意回應與關懷，直到被檢方羈押後，才發布「致歉新聞稿」目的為何？當然是在試圖平息輿論的壓力。呂世明的這些說法以及做法都可以看出從頭到尾都沒有任何悔悟的想法，更意圖誤導檢方偵辦方向及轉移社會輿論風向，其心可議，實不可取。