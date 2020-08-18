為著1萬元 渣男威脅要公開女子裸照被判刑

鍾姓男子為催討1萬元債務，被控去年10月間涉嫌傳LINE內容給女被害人，揚言她如不還錢，要以公開她裸照及私密影片方式，要讓她在台南丟臉待不下去。台南地院依鍾觸犯恐嚇危害安全罪，判處徒刑3月，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，鍾姓男子（32歲）透過網路認識女被害人，去年9月間，女被害人欲向鍾借款1萬元，鍾則要求她提供其裸照及自拍私密影片，她為取得借款，透過LINE傳送其裸照及自拍私密影片予鐘。

由於女被害人遲未還款，鍾為催討債務，去年10月12日晚上8點40分，透過LINE傳送「 如果月底之前你沒處理給我，就不要逼我公開你副本，公開對話紀錄、照片、 影片， 讓你在台南丟臉，待不下去」等文字，女被害人流覽後心生畏懼，報警法辦起訴。

鍾在警方調查時表示，公開副本的意思是指在臉書上概略引述她欠錢的行為，照片則會打馬賽克處理云云，但在檢方詢問「要公開照片、影片是什麼內容？」鍾則供稱，是不雅的。