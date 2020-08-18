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想毒死自己 非炸死…誤釀氣爆輕判

聯合報 / 記者王宏舜／台北報導

曹姓男子意圖自殺，在租屋處開瓦斯鋼桶，瓦斯逸漏致氣爆，高等法院依漏逸氣體罪判刑十月定讞。 圖／聯合報系資料照片
曹姓男子意圖自殺，在租屋處開瓦斯鋼桶，瓦斯逸漏致氣爆，高等法院依漏逸氣體罪判刑十月定讞。 圖／聯合報系資料照片

曹姓男子意圖自殺，在租屋處開瓦斯鋼桶，瓦斯逸漏致氣爆，他全身嚴重燒傷，雖撿回一命但被依放火罪送辦，一審判刑二年。曹否認放火，表示當時旋開瓦斯鋼瓶氣閥，是想躺著「吸瓦斯」自殺，卻因不明火苗引燃氣爆，「嚇得逃出去」。高等法院採信說詞，改依漏逸氣體罪判刑十月定讞。

曹男二○一八年七月因不能安全駕駛致交通危險罪遭判刑二月、併科罰金一萬元，同年十一月又因殺人未遂罪遭處五年二月徒刑；高院裁定有期徒刑部分應執行五年一月。

曹連涉兩案判刑前，二○一八年六月五日晚間九點在家中將廚房瓦斯桶搬到房內，讓桶內瓦斯洩出。一審認定他以不明方式「點火」，房子氣爆起火、牆壁坍塌。

不過曹堅決否認放火引燃瓦斯，表示只是旋開瓦斯鋼瓶氣閥，想躺臥著吸瓦斯自殺，沒想到後來氣爆。

高院認為，除了火災原因調查鑑定書外，沒有其他證據可證明是曹縱火，高院認為本案起火原因「未明」，變更起訴法條，在租屋處漏逸瓦斯煤氣，對他人的人身安全、公共危險造成危害，改判十月徒刑定讞。

氣爆 火災

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