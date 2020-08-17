快訊

明德外役監獄受刑人連三榮脫逃 刑事局公布長相

執勤遭譙三字經問候母親 員警噴辣椒水制伏再求償10萬

聯合報 / 記者陳俊智／新北即時報導

新北市海山分局一名林姓員警，去年6月支援同事處理郭姓男子妨害公務案件時，遭郭姓男子用三字經問候母親。他雖與同事以辣椒水制伏對方，順利完成任務，但情緒難以撫平，認為事件已對他工作造成嚴重影響，因此興訟求償10萬元，經新北地院審理，最後獲賠2萬元。全案可上訴。

判決指出，郭姓男子去年6月某日凌晨坐車行經板橋區三民路，突然搖下車窗罵三字經，適時車外剛好有巡邏員警經過，被認定是辱罵員警而被攔查，雙方因此發生爭執。警方為避免衝突，待林員等支援警力趕抵後，即叫與郭男爭執的員警先離開，未料此舉引發郭男不滿，遭郭以三字經辱罵。

面對挑釁，員警原本不想計較，但郭男反持手機錄影並阻擋員警機車，持續大鬧，最後見郭男想要二度攔阻，才拿出辣椒水將人制伏，並以妨害公務送辦。

事發後，郭男今年2月被依妨害公務判拘役50日定讞，林姓警員再提附帶民事求償。林員指稱，自己經過此事件之後，情緒難以撫平，如果值勤面對情緒亢奮的民眾，就會想起此事件而產生莫大壓力，嚴重影響工作效率，因此求償10萬元。

審理時，郭男對於刑事判決沒有意見，也承認自己有罵髒話，但辯稱第一次講髒話的時候，林員並不在場，第二次講髒話則是因為眼睛被噴辣椒水才說氣話，沒有要傷害員警的意思。

法院調查相關事證後，認為郭男辯詞是臨訟卸責，最後未採信其說法；法院認為，郭男明知林員是警察，仍於其執行勤務時，出言公然侮辱，造成林員倍感壓力和受辱，自應負起賠償責任，但10萬元賠償金猶屬過高，因此審酌雙方經濟狀況和侵害情節後，判賠2萬元。

新北市海山分局一名林姓員警，去年6月支援同事處理郭姓男子妨害公務案件時，遭郭姓男子用三字經問候母親，興訟求償後，最後獲賠2萬元（示意圖）。本報資料照片
新北市海山分局一名林姓員警，去年6月支援同事處理郭姓男子妨害公務案件時，遭郭姓男子用三字經問候母親，興訟求償後，最後獲賠2萬元（示意圖）。本報資料照片

妨害公務

延伸閱讀

補習班校門口發傳單 2少年噴辣椒水傷14人

警員盤查通緝犯要他蹲下 下體竟被對方右鈎拳重擊受傷

影／北一補習班發傳單遭噴辣椒水 兩未成年少年坦承惡作劇

北一補習班校園發傳單 十餘人遭人噴辣椒水攻擊

相關新聞

醉漢涉偷垃圾車狂飆近2小時 連撞9車倒地呼呼大睡遭訴

卓姓男子今年6月酒醉後，涉嫌偷走一輛清潔垃圾車，一路開上新生高架橋、中山北路，在中山北路7段巷弄內連撞9輛車，最後因垃圾...

保全不知情侶已分手 替男找鎖匠入女家內偷錢

台中市何姓男子是臨時工，收入不穩定，他因缺錢花用，覬覦邱姓前女友家中的財物，他在今年1月間，前往前女友位於西屯區的租賃大...

執勤遭譙三字經問候母親 員警噴辣椒水制伏再求償10萬

新北市海山分局一名林姓員警，去年6月支援同事處理郭姓男子妨害公務案件時，遭郭姓男子用三字經問候母親。他雖與同事以辣椒水制...

他車禍主張「僅對向有燈號」要求國賠 法院：責任各半嘉市府賠18萬

嘉義市蕭姓男子4年前騎機車，行經嘉義市興業西路和車店街口車禍受傷，他認為號誌燈設置不足、才造成意外，向市府提出國賠訴訟，...

大叔2雙9000元鞋子洗好放門口 熟女偷走強辯以為沒人要

台中市楊姓女子在加工區上班，她在今年1月間騎車行經大里區時，發現何姓男子將洗好的2雙鞋子放在門口晾曬，楊女見四下無人，就...

搬家棄養毛小孩 2隻活活餓死、1隻瘦骨如柴...飼主判罰

林姓男子3年前急著帶著家人搬家，卻棄養3隻毛小孩，把他們關在籠子內自生自滅，1個多月後，2隻狗活活餓死，剩下1隻長期飢餓...

男洩瓦斯想中毒死卻意外氣爆 高院變更法條改判10月刑

曹姓男子犯下殺人未遂等罪，他意圖自殺，在桃園租屋處裡旋開瓦斯鋼桶，讓瓦斯逸漏，想吸瓦斯自殺；詎料瓦斯遭不明火源引燃，曹和...

「完全阻逃生」高雄婦樓梯堆雜物判3月定讞

高雄李姓婦人前年起涉將撿拾的資源回收物，推在社區大廈3至5樓的樓梯間等處，其他住戶無法通行，為此還成立管委會要求清理，但...

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

外交部前部長歐鴻鍊去年1月參加廣播節目，因指駐日代表謝長廷曾在外交部說「前駐大阪辦事處長蘇啟誠有憂鬱症所以自殺」，被謝指...

資深女星籌拍音樂劇卻變詐欺犯 她賠錢和解卻不認罪

資深女藝人、製作人沈時華被控2016年以製作「海角七號」音樂劇為由，向碁石媒體公司募資150萬元，事後音樂劇沒下文挨告詐...

「要命小方」綁車商索1500萬 最高法院判關10年半定讞

綽號「要命小方」的男子方敏懿綁架廖姓車商勒贖1500萬元得逞，又被查出在大甲媽祖遶境搶轎風波中挾人拘禁，歷經多年審理，台...

主管機關帶頭違法？奇美部落提告原民會

2018年8月1日，在原住民族委員會主辦、蔡英文總統出席的「南島民族論壇」上，原民會所屬的「原住民族文化發展中心」舞團，在未告知阿美族奇美部落、也未取得同意的情況下，表演了奇美部落的Pawali——勇士（Ciopihay）舞蹈及歌曲，外界常稱「勇士舞」——和Kahahayan送靈祭歌。另外，不屬於奇美部落勇士（Ciopihay）階級的舞者們，還身穿Ciopihay階級的服飾進行表演。

熱門新聞

影／大媽公務員上班熱舞 午休翹腳上桌躺睡送考績會

明德外役監獄傳受刑人逃獄 獄方：人還沒回來

影／明德外役監獄優良受刑人脫逃 逃逸畫面曝光

影／逾300萬特斯拉市民高架遭撞 大重機騎士成夾心餅

行人違規闖紅燈過斑馬線 駕駛沒「禮讓」被罰2千

蘇啟誠輕生風波 外交部前部長歐鴻鍊判賠謝長廷30萬

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。