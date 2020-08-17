執勤遭譙三字經問候母親 員警噴辣椒水制伏再求償10萬

新北市海山分局一名林姓員警，去年6月支援同事處理郭姓男子妨害公務案件時，遭郭姓男子用三字經問候母親。他雖與同事以辣椒水制伏對方，順利完成任務，但情緒難以撫平，認為事件已對他工作造成嚴重影響，因此興訟求償10萬元，經新北地院審理，最後獲賠2萬元。全案可上訴。

判決指出，郭姓男子去年6月某日凌晨坐車行經板橋區三民路，突然搖下車窗罵三字經，適時車外剛好有巡邏員警經過，被認定是辱罵員警而被攔查，雙方因此發生爭執。警方為避免衝突，待林員等支援警力趕抵後，即叫與郭男爭執的員警先離開，未料此舉引發郭男不滿，遭郭以三字經辱罵。

面對挑釁，員警原本不想計較，但郭男反持手機錄影並阻擋員警機車，持續大鬧，最後見郭男想要二度攔阻，才拿出辣椒水將人制伏，並以妨害公務送辦。

事發後，郭男今年2月被依妨害公務判拘役50日定讞，林姓警員再提附帶民事求償。林員指稱，自己經過此事件之後，情緒難以撫平，如果值勤面對情緒亢奮的民眾，就會想起此事件而產生莫大壓力，嚴重影響工作效率，因此求償10萬元。

審理時，郭男對於刑事判決沒有意見，也承認自己有罵髒話，但辯稱第一次講髒話的時候，林員並不在場，第二次講髒話則是因為眼睛被噴辣椒水才說氣話，沒有要傷害員警的意思。