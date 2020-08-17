他車禍主張「僅對向有燈號」要求國賠 法院：責任各半嘉市府賠18萬

嘉義市蕭姓男子4年前騎機車，行經嘉義市興業西路和車店街口車禍受傷，他認為號誌燈設置不足、才造成意外，向市府提出國賠訴訟，嘉義地院今天裁定雙方各負一半責任，扣除蕭已領取保險費，嘉市政府應賠18萬餘元給蕭男、可上訴。

嘉義市府交通處表示，依判決主文訴訟費用，市府負擔13%、蕭姓原告87%，市府將待收到法院判決書全文後，再研議是否上訴。

交通處說明，事故發生時路口無監視影像佐證，車鑑會亦無法判定肇責，蕭男改申請國賠，國賠審議結果，市府交通號誌設施均按設置規則配置並無欠缺或不當，市府拒絕國賠，當事人才改採訴訟索賠。

本案訴訟期間，為避免原告誤解市府設置有欠缺或不當，因此未對原交通號誌設施調整，或額外增設燈號，待全案底定後會研議是否應增設號誌燈。

判決書指出，蕭男4年前騎機車西往東行經興業西路、車店街口，和許男發生衝撞，造成蕭右膝前十字韌帶剝離性骨折、受傷住院。

蕭男主張，該路口未有行車管制號誌，僅對向設有燈號，依道路交通號誌設置規則有缺失，導致他發生事故，向市府請求醫療、機車修護、精神、勞動力減損國賠共340餘萬元。

法院認定，蕭男騎機車在該路段機車道正中央，往東5.1公尺看不到號誌燈號，會同市府及當事人現場勘驗時，行經該路口用路人的確有闖紅燈狀況，認定用路人的確可能沒有辦法依號誌燈行車。