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他車禍主張「僅對向有燈號」要求國賠 法院：責任各半嘉市府賠18萬

聯合報 / 記者卜敏正／嘉義市即時報導

嘉義市蕭姓男子4年前騎機車，行經嘉義市興業西路和車店街口車禍受傷，他認為號誌燈設置不足、才造成意外，向市府提出國賠訴訟，嘉義地院今天裁定雙方各負一半責任，扣除蕭已領取保險費，嘉市政府應賠18萬餘元給蕭男、可上訴。

嘉義市府交通處表示，依判決主文訴訟費用，市府負擔13%、蕭姓原告87%，市府將待收到法院判決書全文後，再研議是否上訴。

交通處說明，事故發生時路口無監視影像佐證，車鑑會亦無法判定肇責，蕭男改申請國賠，國賠審議結果，市府交通號誌設施均按設置規則配置並無欠缺或不當，市府拒絕國賠，當事人才改採訴訟索賠。

本案訴訟期間，為避免原告誤解市府設置有欠缺或不當，因此未對原交通號誌設施調整，或額外增設燈號，待全案底定後會研議是否應增設號誌燈。

判決書指出，蕭男4年前騎機車西往東行經興業西路、車店街口，和許男發生衝撞，造成蕭右膝前十字韌帶剝離性骨折、受傷住院。

蕭男主張，該路口未有行車管制號誌，僅對向設有燈號，依道路交通號誌設置規則有缺失，導致他發生事故，向市府請求醫療、機車修護、精神、勞動力減損國賠共340餘萬元。

法院認定，蕭男騎機車在該路段機車道正中央，往東5.1公尺看不到號誌燈號，會同市府及當事人現場勘驗時，行經該路口用路人的確有闖紅燈狀況，認定用路人的確可能沒有辦法依號誌燈行車。

法官認為，當事人無論經過是否有號誌燈路口，都應減速慢行做停車準備，行經該路口雖等同無號誌，也應遵循交通法規，另蕭受傷後骨折已癒合，無勞動力減損，僅同意精神損害、醫藥費、機車維修支出，因認定蕭也有過失，雙方各負50%責任。

嘉義市興業西路和車店街口，因緊臨上海路口，僅車店街上有號誌燈，蕭男以此向市政府要求國賠。記者卜敏正／攝影
嘉義市興業西路和車店街口，因緊臨上海路口，僅車店街上有號誌燈，蕭男以此向市政府要求國賠。記者卜敏正／攝影
嘉義市興業西路和車店街口，因緊臨上海路口，僅車店街有號誌燈，蕭男以此向市政府要求國賠。記者卜敏正／攝影
嘉義市興業西路和車店街口，因緊臨上海路口，僅車店街有號誌燈，蕭男以此向市政府要求國賠。記者卜敏正／攝影

國賠 嘉義 事故

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