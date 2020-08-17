醉漢涉偷垃圾車狂飆近2小時 連撞9車倒地呼呼大睡遭訴
卓姓男子今年6月酒醉後，涉嫌偷走一輛清潔垃圾車，一路開上新生高架橋、中山北路，在中山北路7段巷弄內連撞9輛車，最後因垃圾車卡住路上反光鏡，卓男滑下駕駛座，倒在人行道鐵絲網呼呼大睡。士林地檢署日前偵結，依照公共危險、竊盜罪嫌起訴。
起訴指出，卓今年6月8日晚上8時許，在北市中山區酒吧喝酒，深夜11時許喝完酒，卻在隔天凌晨1時許，在南京東路2段，趁謝收垃圾時，竊走清潔垃圾車，開車沿著新生高架橋、中山北路南往北方向行駛。
卓涉嫌偷車酒駕上路，從中山北路5段至7段，一路開了將近2小時，沿途在巷弄內連續撞擊多輛車輛，造成具大聲響，民眾紛紛報案。當時士林警方線上通報攔捕，最後在中山北路7段190巷發現垃圾車卡住人行道上的反光鏡，車輛無法繼續行駛，卓男全身癱軟在車輛旁呼呼大睡。
「不記得了！」29歲卓姓男子酒醒後在警局製作筆錄，起初辯稱斷片不記得，完全忘記偷車、撞車經過，後來坦承犯行。檢察官認定，卓犯公共危險罪嫌及竊盜罪嫌，依法提起公訴。
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