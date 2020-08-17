大叔2雙9000元鞋子洗好放門口 熟女偷走強辯以為沒人要

皮鞋情境示意圖。圖／Ingimage 台中市楊姓女子在加工區上班，她在今年1月間騎車行經大里區時，發現何姓男子將洗好的2雙鞋子放在門口晾曬，楊女見四下無人，就將鞋子偷走，何發現後報警，警方調閱監視器，發現是楊女涉案，通知她到案說明，楊女辯稱，鞋子放在電線桿下，以為「沒人要」，才會撿走，否認竊盜。台中地院審理後，認定楊女犯竊盜罪明確，判拘役30天，得易科。

根據判決書，楊姓女子（45歲）在今年1月27日騎車行經大里區新南路附近時，發現何姓男子2雙洗好、價值9000元的鞋子放在門口，楊女見鞋子外觀很新，且無人看管，因此將2雙鞋子放進自己的袋子內後，騎車逃逸，何發現鞋子遭竊後報警，警方調閱監視器，循線查出是楊女涉案。

楊女到案時辯稱，她的確有將鞋子放進袋子裡，但當時鞋子是放在電線桿前面，而且沒有鞋墊，誤以為是沒有人要的，才會撿走，沒有行竊的意圖。