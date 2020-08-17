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搬家棄養毛小孩 2隻活活餓死、1隻瘦骨如柴...飼主判罰

聯合報 / 記者蕭雅娟 / 台北即時報導

林姓男子3年前急著帶著家人搬家，卻棄養3隻毛小孩，把他們關在籠子內自生自滅，1個多月後，2隻狗活活餓死，剩下1隻長期飢餓營養不良。士林地方法院日前宣判，依照動物保護法處拘役55日，緩刑2年，須繳公庫5萬，並提供100小時義務勞務，避免再犯。

判決指出，林姓男子2017年在新北市淡水區租屋一家同住，飼養3隻狗，但2018年9月29日帶著家人離開，找陳姓朋友照顧小狗，但陳多次稱「腳受傷」無法到租屋處幫忙照顧。一個多月後，房東到租屋處發現，2隻狗在雜亂環境下，長期飢餓、嚴重營養不良，喪失重要器官功能死亡，剩下1隻狗則長期飢餓營養不良。

法官認為，林帶著家人離開後，就沒打算返回，朋友無法幫忙照顧後，也沒有採取任何處置，放任3隻小狗在籠內自生自滅，認定主觀有傷害動物致動物重要器官功能喪失之犯意。

法官審酌，飼養犬隻應善盡照顧義務，林欠缺保護意識，棄置犬隻在惡劣環境下生活，長期未提供食物及水致死，考量林坦承犯行，因畏懼遭人不利，沒返回住處照顧犬隻，一時失慮犯罪。

林男犯動保法故意傷害動物致動物重要器官功能喪失罪，處拘役55日，併科罰金20萬元，拘役可易科罰金5萬5千元，緩刑2年，為使林記取教訓，避免再犯，緩刑期間保護管束，支付公庫5萬元，並提供義務勞務100小時。

士林地方法院。圖 / 本報資料照片
士林地方法院。圖 / 本報資料照片

器官 淡水

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