保全不知情侶已分手 替男找鎖匠入女家內偷錢

台中市何姓男子是臨時工，收入不穩定，他因缺錢花用，覬覦邱姓前女友家中的財物，他在今年1月間，前往前女友位於西屯區的租賃大樓，向沈姓保員謊稱「忘記帶鑰匙」，保全不疑有他，還替何找來鎖匠開門，何進屋內偷走前女友放在住處的現金7萬元後逃逸，邱女事後發現報警，全案依竊盜罪嫌移送，台中地院依侵入住宅竊盜罪，判刑6月，得易科。

根據判決書，何姓男子（30歲）是工地臨時工，收入不穩定，他原與邱姓女子是男女朋友，但兩人已分手，何因此打前女友的歪主意，他自認保全不知二人已分手，但過去交往期間，他時常在女友租賃的大樓活動，對大樓環境、保全有一定熟悉程度，在今年1月22日晚間9時許，趁邱姓前女友不在家時，他向沈姓保全佯稱忘記帶鑰匙。

沈姓保全過去曾看過何與邱女在大樓活動，不知二人已分手，因此不疑有他，還替何找來鎖匠，替何開邱女住處的大門，何因此大搖大擺進入屋內，偷走現金7萬元，邱女事後得知後，報警處理，警方循線通知何到案，何承認涉案，並已返還6萬元贓款。