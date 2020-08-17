男洩瓦斯想中毒死卻意外氣爆 高院變更法條改判10月刑

曹姓男子犯下殺人未遂等罪，他意圖自殺，在桃園租屋處裡旋開瓦斯鋼桶，讓瓦斯逸漏，想吸瓦斯自殺；詎料瓦斯遭不明火源引燃，曹和鄰居的房子遭燒毀。消防隊員到場救火，火勢已先熄滅，曹因身上有85%二至三度燒傷，被送醫急救。桃園地院依放火罪判曹2年徒刑，曹上訴，高等法院改依漏逸氣體罪判刑10月。

曹姓男子2018年7月因不能安全駕駛致交通危險罪遭判刑2月、併科罰金1萬元，同年11月又因殺人未遂罪遭處5年2月徒刑；高檢署聲請定應執行刑，高院12月即裁定有期徒刑部分應執行5年1月。

曹因連涉2案，2018年6月5日晚間9點先將廚房內的瓦斯桶搬到房內，再讓桶內的瓦斯洩出。一審認定他「以不詳方式『點火』」，房子因氣爆而起火、牆壁坍塌。

不過曹堅辭否認放火引燃瓦斯，他表示只是旋開瓦斯鋼瓶氣閥，想要躺臥著吸瓦斯中毒，沒想到後來氣爆，他「嚇得逃出去」。

高院調查，液化石油氣為無色氣體，洩露常滯留在低處或角落，氣體可導致嚴重的爆炸及火災危害，因氣體流動或攪動等產生的靜電荷會導致爆炸。高院認為曹不是無此常識的成年人，卻不顧這危險，在房內旋開瓦斯桶氣閥，如果突然遇到火星，將有瓦斯爆炸或釀大火的可能。

除了火災原因調查鑑定書外，因無其他證據可證明曹縱火，而鑑定書也無法排除打火機以外的火源造成氣爆可能，高院認為本案起火原因「未明」，變更起訴法條。