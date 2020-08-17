「完全阻逃生」高雄婦樓梯堆雜物判3月定讞

高雄李姓婦人前年起涉將撿拾的資源回收物，推在社區大廈3至5樓的樓梯間等處，其他住戶無法通行，為此還成立管委會要求清理，但遲未改善最後對她提告。一審認為，雜物已完全阻塞逃生通道，災害發生根本無法逃生，依公共危險罪判3月徒刑、得易科罰金；高雄高分院駁回上訴，維持原判定讞。

判決指出，居住高雄前金區一處社區大廈的李姓婦人（63歲），平時從事撿回收，2018年12月11日至26日之間，於3樓至5樓的樓梯、樓梯間、4樓公共陽台等處堆積雜物，阻塞逃生通道。

管委會楊姓主委作證指出，李婦的住家是她兒子的，平時她在居住，卻於樓梯間等公共空間堆置私人回收雜物，起初住戶們麻煩李婦將堆積物搬走，她還回應那些東西是她財產，他們不能動，否則要告偷竊；當地的白姓里長也證稱，好多次社區住戶反映堆積雜物，或撥1999專線，到現場察看確實有堆積狀況。

不過李姓婦人不承認阻塞逃生通道，辯稱樓梯間有些東西是她的、有些則別人的，她遭到住戶聯合起來對付、栽贓。

法官勘驗照片，認定雜物都是在李婦住家門口延伸的不遠處，且已達完全堵塞程度，幾乎沒有空間可供人通行，不採信她的辯詞，考量她沒有知錯認罪，依犯阻塞集合住宅逃生通道致生危險於其他住戶之生命、身體罪，判3月徒刑，得易科罰金9萬元，李婦另請求緩刑但未獲同意。