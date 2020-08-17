資深女星籌拍音樂劇卻變詐欺犯 她賠錢和解卻不認罪

資深女藝人、製作人沈時華被控2016年以製作「海角七號」音樂劇為由，向碁石媒體公司募資150萬元，事後音樂劇沒下文挨告詐欺，被檢方起訴；台北地方法院今天開庭，沈和碁石達成和解，但她仍否認犯行，只坦承有行政疏失。

沈時華曾是電視台八點檔連續劇當紅演員，1980年以電影「一個女工的故事」中演出獲得第16屆金馬獎最佳女配角。1990年，沈時華與台玻常務董事林伯實未婚生女後一度沉潛，以主持廣播節目為主。

1998年，沈時華向法院遞狀訴請林伯實認領女兒，後撤回告訴、獨立扶養女兒。2007年，她以「愛殺十七」裡的梁雅娟一角榮獲第41屆金鐘獎戲劇節目最佳女配角獎。她現已退居幕後且改名，從事戲劇製作等工作，曾擔任台視8點檔「飯糰之家」製作人。

碁石指控，沈時華2016年間提出正在籌畫製作「海角七號」中文音樂劇，保證無論是否虧損都會返還投資款，因此決定挹注150萬元資金。未料，音樂劇之後卻沒有下文，碁石拿著沈女以宸葳影藝公司名義開立的支票去銀行兌現，才發現宸葳被銀行列為拒絕往來戶，公司也改名喜鵲傳媒公司。

檢察官首度調查認為屬於民事糾紛，處分沈時華不起訴，但碁石聲請再議，高檢署發回續查；台北地檢署調查期間，沈時華辯稱當年她是找碁石投資「飄洋過海來看你」音樂劇，是因台師大教授劇本尚未完成等因素才中斷，但檢方根據合約認定沈女有詐欺犯意依法起訴。