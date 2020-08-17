開記者會後遭約談 南市議員批綠色恐怖 檢警：依法辦案
台南市議員王家貞、李中岑今天質疑南檢偵辦兩人7月20日開記者會討論假三倍劵案後，竟遭檢方約談，是「上級交辦」有如「綠色恐怖」；台南地檢署襄閱主任檢察官林仲斌今天說， 檢方是依法辦案，絕無上級交辦或是綠色恐怖，檢察官是以證人身分約談王及李，偵詢後請回，至於南打依社維法約談助理，是警方依職權辦理。
林仲斌說，王家貞和李中岑是於7月20日開記者會，質疑有民眾收到假三倍劵，並被銀行發現沒收，由於銀行和郵局是在7月23日才將三倍券兌換收現，檢方注意到此情形，7月23日以後陸續請行員了解有無收到假三倍劵，並約於7月31日請王及李二人到南檢說明，以證人身分做證，偵詢後就請回，至於刑事警察局南部犯罪打擊中心依社維法詢談議員助理，釐清案情，則是警方職權。
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