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健康亮紅燈？日媒報導安倍晉三吐血 幕僚今回應

行人違規闖紅燈過斑馬線 駕駛沒「禮讓」被罰2千

聯合報 / 記者王駿杰／新竹即時報導

曾姓女子去年8月間開車行經新竹市一處路口，因未禮讓行人過馬路遭民眾檢舉，被罰2000元，她不服提行政訴訟，指當時她依綠燈號誌前行，享有路權，是行人違規闖紅燈；法官卻認為，基於人身安全維護與行人穿越道的優先路權，汽車仍應暫停讓行人優先通過行人穿越道，裁罰無誤，判駁回告訴。

經查，曾女去年8月間開車行經新竹市光復路一段與光復路一段476巷路口，遭民眾檢舉未禮讓行人通行，曾遭罰2000元，她不服提行政訴訟，強調採證光碟因拍攝角度刻意忽略該路口有設置紅綠燈，她當時跟隨前車行進，照畫面推斷足以判斷出當時她是綠燈，是行人違規闖紅燈。

曾女說，她並非不禮讓行人，有號誌就應該照著號誌行進，既然她是綠燈，就應享有路權，而非行人違規走到哪，汽車都應暫停，行人闖紅燈在前，她卻被罰，實在不合理。

公路總局新竹區監理所指出，本案經警方檢視民眾檢舉的影片依違規事實舉發，「道路交通安全規則第103條第2項」已明定，汽車行經行人穿越道，遇到行人穿越時，無論有無號誌都應暫停讓行人先行通過，且根據採證影像，曾女車輛在通過行人穿越道前，行人就已經走到行人穿越道中間並暫停等候通過，兩者間有足夠距離讓曾暫停車輛禮讓行人。

法官認為，現場畫面無法判斷行人是否闖紅燈，行人若違規雖應承擔相關法律責任，卻和汽車駕駛人應禮讓行人的規範不衝突，並非行人違規，汽車駕駛人就不必禮讓，縱使退一步認為行人違規闖紅燈穿越行人穿越道，基於人身安全維護及行人穿越道優先路權，汽車仍應禮讓。

法官認為，基於人身安全維護與行人穿越道的優先路權，汽車仍應暫停讓行人優先通過行人穿越道，裁罰無誤，判駁回曾女告訴。圖／報系資料照
法官認為，基於人身安全維護與行人穿越道的優先路權，汽車仍應暫停讓行人優先通過行人穿越道，裁罰無誤，判駁回曾女告訴。圖／報系資料照

路權 新竹

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