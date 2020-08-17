行人違規闖紅燈過斑馬線 駕駛沒「禮讓」被罰2千

曾姓女子去年8月間開車行經新竹市一處路口，因未禮讓行人過馬路遭民眾檢舉，被罰2000元，她不服提行政訴訟，指當時她依綠燈號誌前行，享有路權，是行人違規闖紅燈；法官卻認為，基於人身安全維護與行人穿越道的優先路權，汽車仍應暫停讓行人優先通過行人穿越道，裁罰無誤，判駁回告訴。

經查，曾女去年8月間開車行經新竹市光復路一段與光復路一段476巷路口，遭民眾檢舉未禮讓行人通行，曾遭罰2000元，她不服提行政訴訟，強調採證光碟因拍攝角度刻意忽略該路口有設置紅綠燈，她當時跟隨前車行進，照畫面推斷足以判斷出當時她是綠燈，是行人違規闖紅燈。

曾女說，她並非不禮讓行人，有號誌就應該照著號誌行進，既然她是綠燈，就應享有路權，而非行人違規走到哪，汽車都應暫停，行人闖紅燈在前，她卻被罰，實在不合理。

公路總局新竹區監理所指出，本案經警方檢視民眾檢舉的影片依違規事實舉發，「道路交通安全規則第103條第2項」已明定，汽車行經行人穿越道，遇到行人穿越時，無論有無號誌都應暫停讓行人先行通過，且根據採證影像，曾女車輛在通過行人穿越道前，行人就已經走到行人穿越道中間並暫停等候通過，兩者間有足夠距離讓曾暫停車輛禮讓行人。