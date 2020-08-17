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兩年檢舉糾紛上千件 蘇大媽一人對抗公務機關為「依法行政」

同事相處不睦 男員工揚言要打死人被判拘役10天

聯合報 / 記者黃宣翰/即時報導

台南市一家高爾夫球場陳姓男員工，因不滿朱姓男同事衛生習慣不佳，今年2月間在員工宿舍內，陳持鐵製旗竿座猛力敲擊朱房門喇叭鎖，再以台語涉嫌高喊要打死朱，朱因而心生畏懼，報警法辦起訴，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役10天，得易科罰金，全案可上訴。

判決說，陳姓男子（56歲）與朱姓男子同為高爾夫球場員工，陳因不滿朱衛生習慣不佳，今年2月24日晚間9點57分，在員工宿舍內，持鐵製旗竿座1支，在朱房門外持續辱罵三字經，並以該鐵製旗竿座猛力敲擊房門喇叭鎖，再以「出來，恁爸要打死你」（台語）一語恫嚇朱，朱因而心生畏懼，報警法辦起訴。

法官審酌，陳所為，觸犯刑法第305條恐嚇危害安全罪。考量陳在法院審理時坦承犯行，態度尚稱良好，目前在高爾夫球場工作、生活狀況等一切情狀，量處其刑。

台南市一家高爾夫球場陳姓男員工，持鐵製旗竿座猛力敲擊朱姓男同事房門喇叭鎖，再以台語涉嫌高喊要打死朱，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役10天，得易科罰金。圖/本報資料照片
台南市一家高爾夫球場陳姓男員工，持鐵製旗竿座猛力敲擊朱姓男同事房門喇叭鎖，再以台語涉嫌高喊要打死朱，台南地院依陳觸犯恐嚇危害安全罪，判處拘役10天，得易科罰金。圖/本報資料照片

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