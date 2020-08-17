蘇大媽一人對抗公務機關 除依法處理背後原因需探究

台南地檢署指出，蘇寶蘭近兩年來光是指控公務人員瀆職達300多件，與民眾糾紛更達千餘件。部分公務機關不堪其擾，原期望蘇寶蘭若是精神病患，就可祭出強制送醫治療來對付，不料台南市衛生局上月竟出具公文「證明」她不是精神病患、無法強制送醫。

檢警指控她近年四處尋釁、濫訴成性，蘇寶蘭反駁相關說法是信口開河，指責司法人員應該有幾分證據說幾分話。蘇寶蘭說，「300件、1千多件，請司法機關拿出證據」。她反問，法律有禁止檢舉別人違規違法嗎？檢舉不法是人民的權利也是義務嗎？

警民、官民爭議糾紛只要蘇大媽在場，通常最後會出現4種狀況： 1是大媽失控、2是對方失控，3是員警失控，4是圍觀群眾失控。先不論是非，或許蘇大媽的不受約束衝撞，就是另類顯影劑，意外讓不接受「法理情」這樣先後順序的民眾，我說了算心態的公務員現形。

台南警方曾流傳每到選舉將近，就接到上級「提前善意提醒」，別太為難沒戴安全帽之類的「輕微」交通違規鄉親；許多員警發現也常以勸導取代開單，這在蘇大媽的眼中，員警已達「違法瀆職」程度，這樣異於一般的看法，加上她總是當眾挑戰的態度，往往成為衝突導火線。

不過有時公務人員對相關法令不求甚解， 甚至有衙門心態，就會讓他們口中的「刁民」有機可趁，這時是否也該反思，蘇大媽提告這麼多件，難道每一件她都錯了嗎？固然法理不外人情，握有一定權力能影響百姓權益的公務人員，既然蘇大媽言必稱「依法行政」，那何嘗就一切依法行政，不要節外生枝落人口實。