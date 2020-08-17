撿到1根迴紋針 通緝犯撬開鐐銬險逃脫

林男撬開的手銬、腳鐐。 記者曾健祐／攝影

卅九歲林姓竊盜通緝犯上月落網，在桃園警龜山分局偵查隊等待解送時，拿地上撿到的迴紋針自行打開手銬、腳鐐，趁員警不注意衝出大門狂奔三百多公尺，偷機車正準備落跑，被警方及時趕到逮回；桃園地檢署依脫逃未遂、竊盜罪嫌起訴林，警方三分鐘內將人抓回，未涉疏縱人犯過失。

檢警調查，林姓男子是竊盜慣犯，專門在桃園龜山、新北林口一帶作案，曾自備鑰匙偷機車，也曾用強力磁鐵、彎折的鐵絲偷夾娃娃機店物品，被判刑七月，入監執行完畢。

林出獄後又涉及傷害及竊盜罪嫌，他逃匿，今年五月被桃園地檢署通緝，七月六日晚間被龜山派出所員警緝獲，隔天一早十點多送交偵查隊等待解送歸案。

林男趁隙撿起地上一根迴紋針，當天偵查隊移送人數多，員警忙著做筆錄、替人犯拍照、按捺指紋，林當時坐在留置區，手、腳各一端被銬在欄杆上，他偷偷利用空檔，拿迴紋針陸續撬開手銬和腳鐐，再利用員警忙碌未留意，趁機溜出大門。

林一溜出分局，一名偵查佐立即驚覺人犯脫逃，五、六名員警衝出緊追，林拔腿狂奔三百公尺跑到一旁運動公園，偷了李姓男子機車正準備逃逸，被員警及時趕到抓回，過程不到三分鐘。

林坦承企圖脫逃，加上警方筆錄及現場照片佐證，檢方依脫逃未遂和竊盜罪起訴；林當時自行解開手銬、腳鐐逃出分局，檢察官認為林完全脫離公權力拘束及監督前就被逮回，警方沒有過失。