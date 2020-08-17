明德外役監獄傳受刑人逃獄 獄方：人還沒回來

矯正署明德外役監獄收容人負責菜園工作。圖非當事人。 圖／聯合報系資料照片 位於台南山上區法務部矯正署明德外役監獄，本月14日傳出連姓受刑人利用倒垃圾的時機逃跑。獄方今凌晨低調證實「人還沒回來」，其餘不願多談，預計今天將對外說明事件始末。

警方指出，新化警分局4名偵查佐本月15日晚曾循線到台南新營查緝，當場攔住連嫌車輛，但對方拒捕還企圖衝撞員警，員警還擊2槍仍被脫逃，目前持續追緝中。

據悉，58歲的連某因槍砲案被法院判刑6年半，今年3月獲准移監至明德外役監，本月14日，他與另13名「同窗」就近在當地的1家螺絲工廠進行自主監外作業，下午竟疑似利用倒垃圾的時機逃跑，目前下落不明。

據指出，連服刑期間表現穩定，日前父親節還獲得放假回家且按時返監，這次突然「落跑」，獄方錯愕不已，可能不少人恐將受牽連遭到懲處。