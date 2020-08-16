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警員盤查通緝犯要他蹲下 下體竟被對方右鈎拳重擊受傷

聯合報 / 記者邱瑞杰／基隆即時報導

基隆市李姓男子因案被通緝，林姓警員盤查發現後，要李蹲下。李蹲下後，趁機出右拳攻擊林員下體，造成林陰莖挫傷、陰囊腫脹瘀血。支援警力到場後協助壓制、逮捕李男送辦。基隆地院審結，依妨害公務執行罪判刑3個月，如易科罰金，以1千元折算1日。全案可上訴。

李男前年曾在工地飲用含酒精提神飲料後，駕車違規並排停車。員警出面盤查要求下車時，李突然倒車，警方拉住方向盤並設法擠入駕駛座，李不顧喝令停車命令仍加踩油門，但因方向盤被警控制就地迴轉一圈，衝撞停等紅燈機車，去年被法院分依妨害公務、公共危險罪判刑。

判決指出，林姓警員今年3月10日晚間調查竊盜案件，到竊案現場查看監視器角度時見到李男，查出李被被通緝，要求他蹲下配合盤查，並通知派出所同仁支援。

李男假意蹲下後，趁林用無線電呼叫支援時，用「上鈎拳」攻擊警員的下體。林被打後疼痛難耐，但仍拉住李男扭打在一起。兩名員警到場後，合力壓制李男，帶回偵詢後送辦，基隆地檢署偵結起訴。

李男在檢方偵訊時，否認攻擊警員，辯稱林員壓到他的腳，他想要移開，但林誤以為他要逃跑出手壓制，他的手根本無法動，沒有出手攻擊林員。

法院審理時，支援員警證稱，當晚快到現場時就聽見吼叫聲，抵達後林用台語說李打他的下體。逮捕李男後，詢問林事發過程，林說李蹲下後，出拳打其下體，當時李在一旁並無回應。

林員就醫檢查發現，有陰莖龜頭部位挫傷、左側陰囊腫脹及瘀血5公分、左側睪丸周圍血腫、龜頭瘀血1公分等傷害。

法官審酌李男前年犯妨害公務案件，判刑2月確定，竟未記取教訓，再次對依法執行職務的警員施以強暴行為，無視國家法令執行尊嚴，蔑視公權力，實不足取。念其審理時坦承犯行，且已林成立調解，當庭賠償，林撤回傷害告訴，判刑3月，得易科罰金9萬元。

基隆市李姓男子因案被通緝，並出拳攻擊盤查他的林姓警員下體，被基隆地院依妨害公務執行罪判刑3個月。記者邱瑞杰／攝影
基隆市李姓男子因案被通緝，並出拳攻擊盤查他的林姓警員下體，被基隆地院依妨害公務執行罪判刑3個月。記者邱瑞杰／攝影

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