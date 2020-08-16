通緝犯揮拳襲警下體 判3月徒刑

通緝犯李姓男子被林姓警員攔下盤查，未料，李男蹲下後朝林員下體出拳，造成林員陰莖等處受傷。法院審理後，判李男3月徒刑，得易科罰金。全案可上訴。

基隆地院判決書指出，新北市22歲李男3月10日晚間9時許被基隆市警察局第四分局中華路分駐所林姓警員攔下盤查，林員發現李男為通緝犯身分後，要求李男蹲下。

不料，李男蹲下後即以右拳朝林員下體出拳，導致林員陰莖挫傷、左側陰囊腫脹及瘀血5公分等傷害；2名警員獲報到場支援，合力將李男壓制、逮捕，訊後依妨害公務、傷害罪送辦。

李男在檢方偵訊時否認犯行，辯稱林員壓到他的腳，他只是想要移開，林員誤以為他要逃跑，於是對他壓制，他的手根本無法動，沒有出手攻擊林員，但基隆地檢署偵查後，從重依傷害罪對李男提起公訴。

法院表示，李男在民國107年間因妨害公務案件被判2月徒刑確定，李男竟未記取教訓，再次對依法執行職務的公務員施以強暴行為，無視國家法令執行的尊嚴，蔑視公權力，行為實不足取。

法官另考量李男在法院審理時坦承犯行，且已與林員達成和解並當庭賠償，林員也已撤回傷害告訴，法院審理後，依妨害公務執行罪，判李男有期徒刑3月，得易科罰金。全案可上訴。