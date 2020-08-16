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教潛水竟偷觸比基尼女私處 墾丁教練賠27萬免關

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

屏東墾丁一間網路評價頗高潛水店的張姓男教練，遭控3年前趁指導女子練習之際，將手放在她下腹部，偷觸摸比基尼三角地帶。一審乘機猥褻罪，判張1年半徒刑；張上訴雖仍否認觸摸私處，由於他以27萬和解，高雄高分院改輕判半年、緩刑2年，還可上訴。張姓教練案發後已遭停權。

判決指出，已婚的張姓男子是屏東縣墾丁地區一間潛水店的負責人兼教練，2017年5月間，家住新北市的女子報名3天「自由潛水課程」，自同年7月24日至26日。不料第3天下午4點多，女子於潛水中心的10公尺深泳池練習呼吸，張姓男子以防止下沉為由，右手放在女子下腹部（肚臍下方至泳褲上方），利用水波流動時，觸碰女子比基尼三角泳褲的私處。

女子感覺有異，約4點58分藉故到廁所，傳訊到LINE群組詢問「練習自由潛水時，教練的手應該放置何處？」她還無法確定張姓男子是故意或不小心碰到，決定返回泳池繼續練習；沒想到張仍將手放她下腹部，乘著女子全身手腳打開放鬆來練習呼吸，又用右手指觸摸私處，此次女子立即起身上岸，傳訊息求救，網友協助報警處理。

張姓男子辯稱，當時是怕女子下沉，才將右手放在她的下腹部，並沒有碰觸到她的下體；一審合議庭檢視女子供詞，發現她每次描述的細節都一致，還講出當下質問張「你在幹嘛？」，張回應「我失控了」，應沒有誤會或誣陷，張也不太可能是誤觸，依犯乘機猥褻罪判1年半徒刑。

張姓男子不服提出上訴，堅持否認有觸摸下體等犯行，二審合議庭維持一審認定，但考量張於二審期間賠償女子27萬達成和解，女子的委任律師也表明願給予緩刑，減輕改判半年，得易科罰金，並宣告緩刑2年，條件為參加法治教育2場。

屏東墾丁一間網路評價頗高潛水店的張姓男教練，遭控涉性騷擾女學員，他賠27萬元和解，高雄高分院依乘機猥褻罪，改輕判半年、緩刑2年。示意圖／Ingimage
屏東墾丁一間網路評價頗高潛水店的張姓男教練，遭控涉性騷擾女學員，他賠27萬元和解，高雄高分院依乘機猥褻罪，改輕判半年、緩刑2年。示意圖／Ingimage

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