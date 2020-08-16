老翁大漢溪放牛罰20萬不理 高管處21日拍賣30隻水牛

新北市高灘地管理處近期貼出要標售河川地的水牛公告，數量總計30隻，拍賣底價從1萬5千元起跳，將在本月21日進行標售。高管處表示，因飼主長年便宜行事將牛隻放牧在大漢溪土城、樹林、三峽一帶河川地，未依照合法流程申請，連2年祭出20萬元的罰單也未處理，最後依民法規定，以無主物的形式進行拍賣。

負責河濱管理的巡管隊隊長李俊儒表示，飼主是年約70歲的老翁，已放養近40隻牛5至6年，依據水利法規定，要在河川區放養牛隻必須經過申請才可核准，但老翁經多次開勸導單且開罰2次都未處理。

高管處告知老翁要將牛隻進行拍賣售出，老翁因年事已高，只將5、6隻牛帶回，他的家人也無力照顧牛群，最後達成協議由高管處協助拍賣。

李俊儒說，這些野牛體型大，經常出沒在河川區內，因河川區鄰近鹿角溪足球場、棒球場，牛隻經常跑到場地排泄，也擔心發情期擔心誤傷人。他說，目前尚未傳出牛隻攻擊的案件，但為確保民眾安全，才會出此對策。

李俊儒指出，今年從1月起不斷與飼主溝通未果，因最後期限是8月3日，飼主無力處理全部牛隻，高管處最後依據民法規定，依無主物的規範將這些牛隻進行標售，參考農委會標售價格表，21日進行拍賣，價格1萬5千元起跳，這些販售金額將會進入新北市市庫。

李俊儒表示，保全人員每2個小時巡視，若看見牛隻就會使用聲音較大聲的哨子吹哨，讓牛隻遠離運動場。針對標售資格，李俊儒指出，要有合格營業證照的牧場才可參加標售，希望業者能好好飼養牛隻，不建議食用牛隻。

高管處表示，拍賣後會請得標者在1個月內將牛隻帶回，若無人得標，會與動保處討論接管水牛的後續措施。動保處表示，由於水牛市場價格要5、6萬不等，因此都會公告後，要不輔導請飼主帶回，就是當成無主牛，媒合適當的飼主。