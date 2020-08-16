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騎車沒兩段式遭撞死 法官判涉案駕駛無罪免關

聯合報 / 記者陳宏睿／台中即時報導

台中市范姓男子在2年前開車行經西區英才路時，何姓騎士突然左轉，范閃避不及撞上，何傷重不治身亡，檢方依過失致死罪起訴，全案在台中地院審理時，范否認有過失，認為全案是因何沒有兩段式左轉，他沒有超速、也無違規，台中地院審理後，認為無證據顯示范有超速，且何是未兩段式左轉違規在先，范無從預見，判范無罪，可上訴。

根據判決書，范姓男子在前年1月29日下午駕駛公司車沿西區英才路由南往北行駛，行經向上路口時，何姓男子騎車沿英才路由北往南行駛，何因沒有兩段式左轉，貿然左轉，導致對向的范姓男子反應不及，直接撞上，何被撞擊後因腦出血、全身多處骨折等傷勢，當日晚間10時許傷重不治，全案由檢方依過失致死罪起訴。

全案在台中地院審理時，范否認有過失，辯稱他沒有超速行駛，范的辯護律師也稱，全案由國立澎湖科技大學所作的鑑定意見，沒有實際到現場勘測，僅以書面資料推估，不能以此鑑定結果，認定范有超速行駛，且按照當時客觀情形，當時左轉車道還有一輛轎車待轉，范行駛的直行車道方線，左側的視線被阻，無法注意到對向的何姓騎士違規左轉，因此范無過失。

台中地院審理後，根據道路交通事故現場圖、行車記錄器等證據，認定無證據顯示范超速，且何姓男子騎乘機車未依規定兩段式左轉，突然在案發路口違規左轉，危險狀況是何騎車違規行為造成，范因信賴他人會遵守交通規則，依當時

情況，范的左前車頭還有一輛轎車待轉，范則行駛左轉車道旁的快車道，難以預見行進的車道突然會有一輛橫向的機車，所以無法認定范對於危險有預見的可能性，認定范無過失，判無罪，全案可上訴。

台中市范姓男子在前年1月間行經西區英才路、向上路口時，撞上違規左轉的何姓騎士，何傷重不治，台中地院認定范無過失，判無罪。圖／報系資料照
台中市范姓男子在前年1月間行經西區英才路、向上路口時，撞上違規左轉的何姓騎士，何傷重不治，台中地院認定范無過失，判無罪。圖／報系資料照

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