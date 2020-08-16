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台商大鬧防疫計程車 扯壞隔簾推警判3罪

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

盧姓男台商今年3月從中國大陸返台，涉不願配合居家檢疫，松山機場入境後竟跑到高雄機場想再出境，遭攔阻並執行強制集中檢疫，不料他在防疫計程車上扯開隔廉、出手推擠員警，最後慘遭上銬管束。高雄地院審理後，依犯強制罪、恐嚇危害安全罪、妨害公務執行罪，共處拘役50日，易科罰金5萬元，可上訴。

判決指出，盧姓男子（65歲）今年3月8日下午6點45分許從中國大陸廈門搭機，3月9日凌晨3點抵達松山機場並入境，依傳染病防治法規定他應居家檢疫，卻搭車到高雄小港機場，當天下午3點多完成出境查驗，幸好衛福部攔截，並指派高市府衛生局執行強制集中檢疫。

盧姓男子於3月9日晚間9點12分，與衛生所吳性護理師一同搭乘防疫計程車，另名張姓護理師搭小港分局漢民路派出所的警車跟在後方；不料行經88快速道路時，盧姓男子扯開透明隔簾，持木扇穿越靠近司機，逼司機將車暫停路肩。

警車見狀也隨之停靠路肩，林姓所長上前查看，當時盧姓男子不斷嚷叫、欲打開車門，更對司機恐嚇「看我怎麼破壞這台車」、「我要抓你們同歸於盡」等語，林姓所長只好陪著一起搭計程車。

沒想到盧姓男子途中仍不斷穿過透明隔簾，甚至持木扇戳、推擠林姓所長，車內因此發生衝突，警方最後只能依法對他上銬實施保護管束，再由警車載盧到集中檢疫所。

警方另將盧姓男子移送法辦，盧審理時也認罪，法官考量他有悔意、無前科，依強制罪處拘役20日、恐嚇危害安全罪處拘役10日、妨害公務執行罪處拘役30日，合併執行拘役50日；至於拉扯透明隔簾涉毀損罪嫌部分，計程車司機撤告不願追究。

盧姓男台商不願配合居家檢疫，最後被警方上銬管束，送往強制檢疫地點。記者林伯驊／翻攝
盧姓男台商不願配合居家檢疫，最後被警方上銬管束，送往強制檢疫地點。記者林伯驊／翻攝
盧姓男台商今年3月被執行強制檢疫，涉扯壞隔廉、推擠員警遭法辦。記者林伯驊／翻攝
盧姓男台商今年3月被執行強制檢疫，涉扯壞隔廉、推擠員警遭法辦。記者林伯驊／翻攝

計程車 妨害公務 居家檢疫 台商

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