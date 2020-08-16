偽造公文調監視器畫面 員警被判記過2次
台中市黃姓員警因辦案需要，竟將舊公文上的分局長印文黏貼在新公文上，再以彩色影印印出，發函銀行調閱監視器畫面。懲戒法院懲戒法庭審理後，判決黃姓員警記過2次。可上訴。
判決指出，黃姓員警服務於台中市警察局第六分局何安派出所，他於去年9月間受理民眾報案調查案件，需要調閱超商內自動櫃員機監視器畫面，以釐清案情。
判決表示，黃姓員警跳過正常發文程序，先以電腦繕打公文，並黏貼先前公文上所取得「分局長盧廷彰」的印文，再以掃描與彩色影印方式列印出公文，以第六分局何安派出所名義郵寄給銀行，調閱監視器畫面。
台中市警察局第六分局發現後，移送偵辦。台中地檢署依偽造文書罪起訴。台中地方法院判決有期徒刑1年，緩刑2年確定。台中市政府移送懲戒法院懲戒。
黃姓員警坦承犯行，表示因擔心若以正常程序發函調查，公文往返時間遲延可能影響報案人追回交易款項，考量報案人失款孔急，希望盡速協助解決困難，一時失慮而有違失行為，已深自警省惕勵。
懲戒法庭審理後，認定黃姓員警違反公務員服務法，審酌他身為警員，受理民眾報案，本當依法執行職務，竟為求迅速偽造文書，損及政府機關信譽，但事後已表示知錯悔悟，判決記過2次。全案可上訴。
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