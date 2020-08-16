摸頭摸背代價高 台東男性騷女保險員被處3月刑

台東縣許姓男子今年5月在友人李男（化名）住處，見友人約女保險業務員小如（化名）談保險，許見小如頗有姿色，佯稱也買保險，小如因而坐到許男身邊說明保險內容，許男多次動手撫摸小如頭、後頸及背部， 小如憤而報警，經台東地院簡易庭判處有期徒刑3月，得易科罰金，許不服判決上訴，因逾上訴期限，遭台東地院裁定駁回。

台東地院判決指出，許男今年5月13日下午2時許，在友人住處，見擔任女保險業務員小如跟友人言討論保險事宜，許藉口對購買保險商品有興趣，小如因而坐到許男身旁解說，許男趁小如以平板電腦輸入資料之際，多次觸摸小如頭部、後頸部及背部，小如藉口要回公司整理資料，起身離去，隨後並報警。

許男在法官審理時辯稱「長輩對晚輩的讚揚」。但小如事發隔天用LINE傳訊息給許的友人李男「許對我毛手毛腳，讓我很不舒服」，李男回覆「嗯，看得出來」，李男在審理時也作證，小如確實有傳訊息給他，他也有回覆，法官據而認定許男對小如有踰矩行為，經簡易庭依違反性騷擾防治法判處有期徒刑3月，得易科罰金，一日以1000元計。