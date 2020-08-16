徐永明300萬謎團 檢定調借貸 5大疑點

時代力量前黨主席徐永明住家被搜出可疑三百萬元，卻未查扣。 圖／聯合報系資料照片

檢調偵辦立委收賄案，因時力前主席徐永明自爆向交通部長林佳龍借款三百萬元，讓整件「案外案」成為謎團，檢方若定調全案是借貸，諸多疑點有未盡合理之處，外界更是霧裡看花，本報整理五大疑點，供讀者檢視全貌。

疑點一：檢察官搜獲三百萬現金 為何不扣押？

七月卅一日搜索當天，帶隊檢察官在徐永明住家搜獲三百萬元，回報承辦檢察官後，得到的答案竟是不要扣押，徐永明是被搜索人，且尚未偵訊，檢方是如何判斷與SOGO賄款無關？

搜索發現三百萬元為何不查扣，最近在基層檢調議論紛紛，追本溯源才發現，原來搜索當天，兩百多名參與搜索的調查官在勤前教育時，SOGO案主辦人說，若搜索現場有現金，「原則上不查扣」；反觀另名負責殯葬業行賄趙正宇的主辦人則說，有現金就要扣。搜索目的是發現犯罪證據或其他可得沒收之物，搜索現場懷疑有「可為證據之物」，通常先扣押，保全證據；以本案來說，還沒出發就「先畫靶再射箭」，有違刑事訴訟發現真實原則。

疑點二：檢方聲押書 為何刻意簡略？

辦案團隊在聲押徐永明前，原本一度討論是否不要聲押，後來才決定寫聲押書，但檢察官卻在聲押書的行收賄對價關係欄，寫上「期約金額不明政治獻金」十個字，對照其他涉案立委寫好寫滿，似乎刻意讓法官押不成。檢方日前甚至定調，全案監聽已久，徐永明若收賄錢早已花光，因此判斷三百萬非犯罪所得，毋須扣押。

檢察官偵查中只要「足認」被告有犯罪嫌疑，就可提起公訴，徐永明是被搜索人，可疑的三百萬元現金未扣押，讓徐成為檢方聲押唯一失敗者，是否有高層「干預」，自我限縮調查範圍？啟人疑竇。

疑點三：徐稱向林借300萬 為何不第一時間偵訊林？

徐永明應訊時，自爆因發不出黨工年終，所以向友人借款三百萬元，這友人是他學長、現任交通部長林佳龍。無論陳述是否為真，檢方應在第一時間找林佳龍求證卻未進行，片面相信徐永明的借貸之詞，顯與正常辦案手法有別。

疑點四：檢方新聞稿竟與事實不同

檢方辦案團隊七月卅一日就掌握徐永明住處有三百萬元，八月四日媒體報導後，檢方當天還發布新聞稿稱「與事實有所出入」，這中間的落差，顯示有高層並不知現場狀況，合理懷疑有人刻意對三百萬元視而不見，也不想讓分案偵辦，避免橫生枝節。

疑點五：各家媒體版本不一 是否藉此隔空串證？

這三百萬元究竟是林佳龍借給徐永明，還是台數科董事長廖紫岑出借，迄今仍是個謎，廖接受本報查證時聲稱「這跟我無關」，但十三日有媒體報導指稱，親近廖紫岑的友人證實，林佳龍應徐永明之邀出席大倉久和餐敘，當天林佳龍離開後，廖紫岑私下拿三百萬借給徐永明。

弔詭的是，徐永明應訊時，聲稱借款地點在老爺酒店，卻有媒體引述廖紫岑友人說是在大倉久和？借款人從林佳龍變成廖紫岑，也未見廖紫岑出面說明或否認，彷彿一切就此「拍板定案」。

更離奇的是，林佳龍有無被檢方偵訊，真相只有一個，但如今卻傳出不同版本，有人說檢察官前往交通部查證，有人稱在徐永明被聲押後，檢方就「透過管道」向林佳龍求證，讓案情更加撲朔迷離。檢方如是前往交通部查證，應有訊問筆錄或錄音，如是「透過管道」查證，試問檢方是打電話查證？有無電話紀錄佐證？還是找人傳話？或想藉媒體隔空串證？