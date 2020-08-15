合康連鎖藥局疑售來源不明口罩 營運長遭到收押禁見

知名連鎖藥局合康公司疑似販售來源不明口罩遭到民眾檢舉，事後卻發聲明要求檢舉民眾出面認錯，否則將提告（妨害）名譽及營業損失；但新竹檢警接獲民眾檢舉後，漏夜搜索合康8處藥局，發現合康藥局陳姓營運長涉犯詐欺、偽造文書、違反藥事法，今天上午裁定收押禁見。

據新竹地檢署表示，因媒體大篇幅報導合康藥局疑售來源不實口罩，檢察長郭永發立即主動分案，並連夜指示打擊民生犯罪專組檢察官蔡宜臻與新竹市警察局、法務部調查局新竹市調查站組成專案小組，在昨日晚間獲法官核准搜索票，前往合康連鎖藥局在新竹縣市的8處營業場所及辦公室進行搜索。

專案小組調查發現，合康藥局陳姓營運長與合康生活股份有限公司負責人涉嫌在口罩解除徵用後，利用民眾仍有高度口罩需求，在經上游廠商「宏廷國際貿易」未提出口罩證明文件的情形下，自7月初陸續購入大批口罩，並自行設計印製標示品名，貼在口罩包裝袋上，配送至合康旗下各藥局販售，讓民眾誤以為是醫療口罩而購買。

陳姓營運長被檢方認為涉犯刑法欺取財、行使偽造私文書及違反藥事法第86條之規定，且被民眾檢舉導致事件曝光後更湮滅證據，檢方在今天凌晨向法院聲請羈押，法官於今天上午裁定將合康藥局陳姓營運長裁定收押禁見。

專案小組總計從合康公司及上游廠商查扣超過20000片口罩以及4只印有醫療字號的紙箱，同時也查扣帳冊，要釐清口罩流向。