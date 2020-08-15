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「桃園大善人」被控坑殺2億 啟翔董座陳百欽發4點聲明
平面媒體報導有「桃園大善人」之稱的啟翔輕金屬科技公司董事長陳百欽，被控訴和欣隆精密壓鑄公司副總的女婿劉建欣，共同以偽造合約、轉單買賣契約等，坑殺掏空親家黃振文的欣隆公司2億元；陳百欽下午透過律師發4點聲明，表示絕非掏空，欣隆公司至今未和他結算費用、欠款。
媒體報導指出，黃因不堪遭坑殺、掏空，已向陳百欽提告背信、偽造文書的罪嫌；對此，桃園地檢署表示確實已收案由檢察官偵辦中，但有無媒體稱上月搜索約談陳百欽、諭知陳50萬元交保，桃檢僅稱偵辦中不願證實。
據了解，該案是由黃自行赴桃檢提告，並未由司法單位移送，因此檢方並非指分給企業犯罪專組偵辦，而是輪分給婦幼組1名檢察官偵辦中。
陳百欽聲明稿全文如下：
一、稱本人偽造楊梅新建廠房工程合約云云，然本人僅單純介紹施工廠商，未經手相關細節，上開合約已經台灣桃園地方法院108 年度建字第73號判決認定為真，並判決欣隆公司應給付新台幣3700萬元予國隆公司。
二、稱本人透過欣錩公司掏空欣隆公司7000多萬云云，然此部分係欣錩公司購買他公司之出資額應付之價金，絕非掏空。
三、另欣隆公司於108年6月10日間變更新登記負責人後，因拒付電費、 員工薪資、應付貨款等相關款項，本人為免無辜勞工受害，挺身而出為欣隆公司提供接單服務，並墊付該公司積欠勞工工資， 一切專款專用，讓欣隆公司維持正常營運。
四、欣隆公司迄今仍未與本人結算所有相關費用與欠款，今爆料者更編造數字、杜撰事實，惡意利用媒體報導，本人在此鄭重聲明，亦籲請切勿散播不實內容損害本人名譽。
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