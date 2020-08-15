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夫妻吵架機師老公情緒失控 拿結婚照相框砸破老婆頭
北部1名機師和妻子因細故大吵一架，竟情緒失控拿2人結婚照朝老婆的頭砸，相框直接打中對方，造成妻子滿頭是血，她不甘先生施暴堅持提告，並提驗傷佐證，但機師辯稱是舉起相框力量不夠，才不慎倒向老婆，法院不採信其辯詞，依傷害罪判這名機師有期徒刑3月，可上訴。
檢警調查，機師去年12月25日凌晨和妻子在家發生爭吵，竟然拿2人結婚照相框砸向妻子的頭，造成對方滿頭是血，獨自跑到樓下向社區保全求救報案。
機師經檢方傳喚未到，但他在警詢時辯稱，自己因情緒有點激動，只想把相框砸到地上，結果舉起來時發現力量不夠，接著相框就往右側倒在老婆的頭上，但根據現場照片、證人說法等，檢方認為若非他故意朝妻子拋摔，相框應不至於有如此損害，不採信其辯詞。
社區保全則說，當天見女子自行下樓到警衛室，一手摀著她頭，而且頭頂上都是血，還說是被老公打，拜託請他協助報警，並提出驗傷、診斷證明書佐證。
法院審酌，機師僅因細故就拿相框打傷妻子，犯後否認，也未和對方和解，審理後依傷害罪判他有期徒刑3月，得易科罰金。
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