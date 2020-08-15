精算罷韓投票諷「神奇的魔術」 他涉造謠喊冤：被盜文

前高雄市長韓國瑜罷免投票曾一度鬧得沸沸揚揚，韓粉放話「監票」；罷韓結果底定後，宗姓男子懷疑「有詭」，計算罷韓投票當天投票人數、投開票所，得出必須「各投票所在1小時內有64人投完票，連續8小時不間斷」，才可能達成這結果，諷刺「神奇的魔術」影射投票不公，遭移送法辦。橋頭簡易庭近日裁定不罰，還可抗告。

移送指出，宗男今年6月9日在個人臉書動態發布，「939090張票÷1823投票所，再÷8 小時＝64人一小時內投完票，連續8 小時投票沒間斷」，發問「請問大家有看到如此沒停過的人，一位接一位的在投票嗎？」質疑罷韓投票當天，高雄不時大雨滂沱，投票人又要保持安全距離，「應該大排長龍才有可能」，最後用一句「神奇的魔術」作結。

警方發現該文在網路流傳，循線追查到宗男，認定他散布謠言，恐毀損中央政府機關中央選舉委員會威信，造成人心惶惶，足以影響公共安寧。宗男到案狡辯再三，聲稱先前臉書帳號曾被盜用，懷疑是盜用者亂貼文，但未能舉證，警方不採信，仍將他依違反社會秩序維護法，移送橋頭地院橋頭簡易庭裁處。

橋頭簡易庭審理認為，一般投開票所在投票日當天都有各政黨、團體推薦的監察員監督，且投開票過程公開透明，也允許民眾公開錄影計票，雖宗男發文質疑投票過程、開票結果合理性，但仍算對公共事務發表意見，以表達個人情緒、質疑、不安，還在憲法所保障的言論自由範疇內。