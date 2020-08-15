子女求輕判！涉持榔頭打死久病夫 阿嬤出庭說：很後悔

76歲陳姓阿嬤長期照顧疾病纏身的吳姓丈夫，2018年間疑不堪長照壓力，涉嫌持榔頭猛搥丈夫頭部十三下致死，遭依殺人罪嫌起訴。士林地院日前辯論終結，陳阿嬤在法庭上說「很後悔做這件事」，全案將在本月20宣判。

犯後體重僅剩38公斤的陳阿嬤，日前穿著素雅的淺綠色上衣、卡其色長褲，戴著藍色口罩，在兒女、胞妹及法扶律師陪同下出庭，合議庭依序隔離訊問其女兒、兒子、胞妹。

陳的胞妹證稱，姊夫出院當天到意願協助辦理出院，當時陳很苦腦要照顧孫子又要同時照顧久病姊夫，壓力太大疑似精神喪失造成大錯。

胞妹稱，陳犯後生活無法自理，入住精神科時狀況不好，曾向家屬透露，案發時有個聲音說要「殺死你！」。姊夫出殯時，他的家人都沒有埋怨，經過1年多來，姊離開傷心地，住在娘家，黑暗籠罩她身上，目前生活仍無法自理「她已判自己死刑，把自己關在心牢」。

檢察官論告，陳涉持榔頭重擊被害人13處致死，不顧被害人強力掙扎，極力求生，犯罪手段殘忍，剝奪生命。案發時除了高血壓無其他疾病，馬偕醫院評估有適應障礙症，但無影響生活或處理生活事務，也沒有幻想症狀。

陳暴力行為後，還能打電話給保全請求協助報案、找女兒，還能清洗浴室等，檢警偵詢時均坦承犯行，對犯罪行為應有所認識，辨識、控制能力並無顯著降低，所犯殺人罪，無刑法19條適用，但可依照62條自首減刑。

法扶律師周信宏辯護稱，陳阿嬤退休前在國小任教長達37年，育才無數，44歲起因丈夫工作受挫，30餘年來獨自擔起房貸，且從2011年間起，丈夫洗腎身體每況愈下，急診、住院樣樣來，7年多來親自料理三餐。

辯護人說，陳阿嬤在犯案前一天，在醫院得知醫囑，丈夫因血管鈣化，恐沒辦法再加裝心臟支架，深感未來無法繼續照顧，不願照顧壓力轉嫁小孩，壓垮小孩的家庭及工作，因母親對子女的愛，一時衝度鑄下大錯。

辯護人指出，陳阿嬤在長期精神壓力下，情緒憂鬱，犯案後，身心備受煎熬，體重從55公斤暴瘦17公斤，僅剩38公斤。請求合議庭看在陳阿嬤年紀，且事發前3年來不斷陪伴照顧洗腎、急診、住院的丈夫，依刑法19條、59條減刑，並給予緩刑機會，付保護管束，給予家庭再次機會。

陳阿嬤坐在被告席上2個多小時，身體靠著椅背、雙手放在膝蓋上，聽著檢辯雙方交互詰問證人，以及檢察官論告、辯護人為其辯護等。最後審判長問她，有沒有什麼話要說？陳阿嬤輕聲、慢慢地說「我很後悔做這件事，很後悔...」。