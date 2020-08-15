騎士加油站慘自摔骨折求償100萬 敗訴關鍵因騎到「特殊區」

聯合報 / 記者林伯驊／高雄即時報導

陳姓男子3年前騎機車於高雄鼓山區一間加油站內自摔，提告求償，高雄高分院認為他騎到自助整理區，本來就非供通行，判加油站免賠確定。圖／翻攝Google map
陳姓男子3年前騎機車於高雄鼓山區一間加油站內自摔，提告求償，高雄高分院認為他騎到自助整理區，本來就非供通行，判加油站免賠確定。圖／翻攝Google map

陳姓男子3年前騎機車在高雄鼓山區一間加油站內自摔，由於胸椎骨折等傷勢，事後氣得對加油站提告過失傷害，不過業者獲不起訴處分；他氣得再提民事求償100萬元，高雄高分院認定陳摔車位置在「自助整理區」，非供機車通行，業者已盡注意義務並無過失，判陳敗訴，全案確定。

陳姓男子起訴主張，他2017年10月12日晚間10點多，騎機車到鼓山區明誠路的加油站內加油時，因地面有水、泡沫、水臘濕滑，也沒有警告標誌，導致機車打滑，人車倒地，害他第12胸椎壓迫性骨折、臀部鈍傷等傷害。

陳姓男子指出，加油站有附設洗車服務，而水沫洗車的裝置容易積水，應隨時注意避免地面濕滑，或設置警告標示提醒消費者以防跌倒，尤其晚間更要提高注意，但業者未盡到注意義務，加油站的李姓負責人、朱姓站長及公司須連帶賠償醫藥費、3個月不能工作損失、精神慰撫金共71萬3027元。

業者表示，陳姓男子是在加油站內辦公室旁的洗車場「自助整理區」摔車，離加油島位置很遠，且該處是粗糙水泥地面不會導致摔車，也有放置地面潮濕警示牌，並研判，陳案發當時應直接騎到加油站後方洗手間上廁所，離去時大幅度迴轉、角度未抓好而打滑倒地，與地面狀況無關。

業者還稱，已替陳姓男子負擔1萬4927元就診、計程車等費用，但陳受傷當天能自己走入急診，就診完自行騎機車回家，後續3次騎車來加油站求償，行動未受影響卻要求高額賠償，盼法官駁回陳的請求。

一審參考刑事的調查，認定陳姓男子摔車地點確實在「自助整理區」，業者有設極大招牌標示、地面並畫停車格線，非供加油民眾通行，也鋪設「粗糙」混疑土地面，已盡注意義務，摔車原因是陳「未依正常動線騎車、擅騎進非通行動線的冒險行為所致」，判業者無過失，不必負賠償責任。

陳姓男子不滿提上訴，將求償金額提高至100萬元，但二審合議庭維持一審見解，再判他敗訴，全案確定。

加油站 壓迫性骨折

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