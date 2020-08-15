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闖紅燈或紅燈右轉？ 法官見解不同撤紅單

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

鐘姓女子3月5日騎親友機車，行經台南市永康區文化路與永大路二段路口，紅燈闖越停止線，在行人穿越區臨停27秒，遭民眾檢舉闖紅燈，警方也製單舉發，台北監理所裁罰1800元且記點3點，她不服說機車雖已達斑馬線，但未有妨害人、車通行，且檢舉相片無法證明她闖紅燈。台南地院檢視畫面後認鐘女機車已有右轉跡象，依紅燈右轉處罰更為適切，撤銷原處分，可上訴。

鐘女表示，依道路交通標誌標線號誌設置規則等相關規定，車輛於紅燈時闖入停止線，即應認定為闖紅燈。但警方所提供檢舉相片並未有圓形紅燈時車輛尚在停止線前相片，無法得知車輛欲進入路口前是面對圓形紅燈或是其他燈號，若為其他燈號進入路口，便與闖紅燈規定不符。

她指出，雖駕駛機車紅燈時已臨停在停止線上，並未有闖紅燈意圖，單就相片時間而言，自第一張7時54分45秒至所提供相片7時55分12秒開始移動，已等待近27秒，主觀上難有闖紅燈的意圖。她強調，機車雖已達枕木紋斑馬線，但未有妨害其他方向人、車通行。

台北監理所指出，舉發單位審閱舉證影像，認該車於行車管制號誌尚未亮起綠燈時，車輛已駛入行人穿越道範圍，依交通部函釋其行為屬「闖紅燈」態樣，至於行為時是否有行人穿越或號誌時相運作順序等，並非違規行為構成與否的判斷標準。警方表示，民眾檢舉該機車於違規時、地，駕車行經有燈光號誌管制的交岔路口闖紅燈，違規屬實，舉發無違誤。

台南地院指出，從舉證影像可清楚得知，她於路口號誌未變換為綠燈狀態下，貿然闖越停止線並行駛到枕木紋行人穿越道區域處，已達侵害行人通行路權，她稱在停止線後方停等近半分鐘，且將機車駛至行人穿越道不影響人、車通行，辯稱她無闖紅燈違規行為，並不足採。

然而，裁罰單位未考量鐘女有右轉的跡象，「紅燈右轉」違規行為處罰更為適切，仍認定她有「闖紅燈」違規行為，認事用法不適當，因此撤銷原處分。

鐘姓女子騎機車經台南市永康區文化路與永大路二段路口，遭民眾檢舉闖紅燈，挨罰1800元，不服提起行政訴訟，台南地院認裁處單位認事用法有誤，撤銷原處分。記者邵心杰／攝影
鐘姓女子騎機車經台南市永康區文化路與永大路二段路口，遭民眾檢舉闖紅燈，挨罰1800元，不服提起行政訴訟，台南地院認裁處單位認事用法有誤，撤銷原處分。記者邵心杰／攝影

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