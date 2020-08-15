受疫情拖累致周轉不靈 承包商未履約施工獲不起訴

新北市貨櫃屋李姓承包商未履約施工，稱受疫情拖累致周轉不靈，獲不起訴處分。圖／報系資料照

貨櫃屋承包商李姓男子今年初與鄧姓男子簽約，以23萬元代價施做貨櫃屋，並收9萬元訂金，卻未在約定的一個半月期限內完工挨告涉詐欺；李男到庭辯稱，受疫情影響，手上原有3件工程臨時遭取消，導致資金周轉出問題，並非惡意違約，願意依約賠償違約金。新北地檢署認為此屬民事糾紛，詐欺罪嫌不足，昨處分李男不起訴，而違約賠償部分，應循民事途徑救濟來解決。

不起訴指出，從事貨櫃屋生產多年的李姓男子，今年1月2日與鄧姓男子簽約，以23萬元代價在桃園市大溪區施做貨櫃屋，雙方並約定在今年2月15日完工，簽約當天李男收下鄧男交付的9萬元訂金，因合約期仍未施做，鄧男提告詐欺。

李男到庭後坦承有收工程訂金，但否認詐欺，他表示，與鄧男簽約前，手頭上包括一件工程契約150萬元在內的3件貨櫃屋工程突然遭取消，因公司周轉金已全數用來訂了4只貨櫃，一時周轉不靈。

他指出，且因受疫情影響，從今年1月至5月，也沒有收到新的工程訂單，加上去年11月一名客戶積欠148萬元工程款未付，已寄存證信函催討，他說，實在是因為公司資金周轉出問題，才導致工程延宕，絕非收錢不施工，也願意依約賠償二倍價金的違約金。

新北檢方當庭檢視李男所出示的催討欠款的存證信函等證據，認為李男確是因其他工程運作不順致周轉不靈才未依施工，並非惡意不履約，詐欺罪嫌不足，昨處分不起訴。