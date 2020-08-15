債務糾紛引殺機 男持戰術短刀連刺3刀害命判5年10月

債務糾紛引殺機，新北市簡姓男子持戰術短刀連刺3刀害命，新北地院依傷害致人於死罪判刑5年10個月。示意圖／Ingimage

在新北市菜市場擺攤的簡姓男子因債務糾紛與人衝突，去年12月2日晚間接到林姓女友電話，發現女友被對方堵到，還被嗆聲要押到山上「處理」，氣憤之下，竟持戰術短刀衝下樓，見人就持刀猛刺，導致江姓男子身中3刀，失血過多不治。新北地院日前依傷害致人於死罪判刑5年10個月，可上訴。

判決指出，在三峽區菜市場擺攤的簡男，去年11月因7、8000元的債務就與人鬧翻，去年12月初深夜10時許，接到林姓女朋友打電話求助，通話中聽到江男在一旁大聲叫罵，要他出面解決債務，否則就要將人帶到山上處理，簡男驚怒之下，帶著2把折疊刀和1把戰術短刀衝下樓，對江質問一句，「你要找人把我押走？」隨即不分青紅皂白揮刀攻擊。

江男閃避不及，左手臂被刺兩刀，背部也中一刀，手臂傷口深及肱動脈，造成大量出血，經緊急送醫仍不治；簡男則被江男友人合力壓制，當場被警方逮捕。

簡男到案後，承認持刀攻擊，但否認殺人，辯稱刀子是與江一起倒地後，才不慎戳入其左手臂內，並非蓄意傷人，但依檢方調閱監視器畫面確認他不是在被攻擊或女友被脅持的情況下持刀攻擊他人，認為簡男並非正當防衛，新北地院日前依傷害致人於死罪，判刑5年10個月，仍可上訴。