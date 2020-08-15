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報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

聯合報 / 記者白錫鏗／台中即時報導

台中市區某飯店櫃檯員楊男，利用客戶湯男曾上網在訂房網站以信用卡付帳訂戶，因而知悉湯男的信用卡卡號等資料，輸入湯信用卡資料，在線上盜刷消費14筆共2萬6939元，台中地院依偽造文書、詐欺等罪將他判刑6月，得易科罰金，沒收犯罪所得。

判決書指出，楊男（26歲）在中市某飯店擔任櫃檯人員，負責處理客戶線上訂房、入住、退房及信用卡支付住宿費等事務，利用職務上得悉客戶湯男曾上網在訂房網站利用信用卡付款訂房，因而知悉湯的中國信託銀行信用卡之卡號、有效月年月及識別碼等資料，予以紀錄。

楊男於2018年6月日至同月29日，以網際網路連結上網後，未經湯男同意或授權，擅自輸入湯的信用卡卡號、有效年月及識別碼等資料，向曙客股份有限公司之線上訂房網站線上訂房刷卡，支付14筆消費共2萬6939元。

使各網路通路人員，誤認係湯本人使用該信用卡進行網路交易而陷於錯誤，因而與楊完成各項交易或服務，足以生損害於湯本人、各網路通路商店及聯合信用卡處理中心對信用卡持卡人身分管理之正確性。 經被害犯行人報警查獲，楊坦承犯行。

飯店櫃檯員楊男，利用客戶湯男曾上網在訂房網站以信用卡付帳訂戶，悉湯男的信用卡卡號等資料，在線上刷卡消費14筆共2萬6939元，台中地院依偽造文書等罪將他判刑6月。圖／本報資料照
飯店櫃檯員楊男，利用客戶湯男曾上網在訂房網站以信用卡付帳訂戶，悉湯男的信用卡卡號等資料，在線上刷卡消費14筆共2萬6939元，台中地院依偽造文書等罪將他判刑6月。圖／本報資料照

信用 訂房 偽造文書

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