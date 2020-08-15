報復性旅遊網路訂房要小心 飯店櫃檯竟線上盜刷信用卡

台中市區某飯店櫃檯員楊男，利用客戶湯男曾上網在訂房網站以信用卡付帳訂戶，因而知悉湯男的信用卡卡號等資料，輸入湯信用卡資料，在線上盜刷消費14筆共2萬6939元，台中地院依偽造文書、詐欺等罪將他判刑6月，得易科罰金，沒收犯罪所得。

判決書指出，楊男（26歲）在中市某飯店擔任櫃檯人員，負責處理客戶線上訂房、入住、退房及信用卡支付住宿費等事務，利用職務上得悉客戶湯男曾上網在訂房網站利用信用卡付款訂房，因而知悉湯的中國信託銀行信用卡之卡號、有效月年月及識別碼等資料，予以紀錄。

楊男於2018年6月日至同月29日，以網際網路連結上網後，未經湯男同意或授權，擅自輸入湯的信用卡卡號、有效年月及識別碼等資料，向曙客股份有限公司之線上訂房網站線上訂房刷卡，支付14筆消費共2萬6939元。