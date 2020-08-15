魏應充服刑已過半 可望在近期內獲假釋

頂新集團前董事長魏應充涉越南混油案，經台中高分院合併定刑4年8月，魏今年元月入獄服刑，而他先前因油品標示不實被判刑2年，入監服刑1年8個月後假釋，扣除這1年8個多月，而假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，合計服刑已過半，預計近期內可獲假釋。

魏應充另涉漏報營業收入、逃漏稅案，該案纏訟10多年，攸關服刑中的魏是否能出獄，魏此案若不能易科罰金，則要繼續服刑，假釋將會延後，而此案於上月間更一審宣判，判刑結果得易科罰金。

該案一審依違反商業會計法等罪將魏判刑3年；二審改判2年，不得易科罰金，經魏提起上訴，台中高分院更一審今年7月14日宣判，以魏全部認罪、已繳交欠稅及罰金，改判1年10月，可易科罰金，以每天3千元元計算，須繳交新台幣198萬元。

去年間，魏應充所涉越南混油案，被最高法院判刑5年9月定讞， 彰化地檢署囑託台北地檢署代執行，北檢通知魏應充11月15日報到，結果彰檢發現5年9月非合併執行刑，僅是各罪刑期總和，且魏應充還有詐欺取財前案，受刑人可聲請合併執行及假釋減核，於是緊急喊卡，傳真北檢要求暫緩。

彰檢暫緩執行，主因是「假釋重核」的程序，如台中高分院合併定刑的刑度未到4年3月以上，那魏應充的假釋可能會被維持，彰檢一發監就違法。而台中高分院就魏違反食品安全衛生管理法及詐欺罪，裁定魏應應執行有期徒刑4年8月。

魏應充因越南混油案，被依違反食品安全衛生管理法判刑5年9月徒刑定讞，而他先前則因油品標示不實詐欺案件判決2年確定，入監服刑1年8個月後假釋，假釋後付保護管束4個月，期間未被撤銷假釋，視同執行完畢，換算1年8月加4月，等於執行2年；再加上魏被羈押104天，但減掉縮短刑期，等於服刑2年1個多月。

服刑二分之一即可聲請假釋，魏應充算來服刑2年1個多月，台中高分院就魏所涉違反食品安全衛生管理法及詐欺罪合併定刑，刑度若在4年3月以下，很可能就不必關，而台中高分院合議庭合併定刑的刑度為4年8月，魏必須入獄執行。

這個關鍵細節，彰檢注意到法務部在2017年曾函示「假釋重核」的程序，因為魏應充在這幾件新的判決確定前，曾被假釋，如法院裁定刑度未到一定門檻刑度大約4年3個月以上，那魏應充的假釋就可能會被維持，彰檢一發監就違法！

台中高分院受理彰化地檢署聲請的合併執行刑裁定，合議庭於去年11月21日裁定出爐，判魏合併執行4年8月，魏於今年元月8日入獄執行，迄今已7個多月。