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假冒員警臨檢泰式應召站 藉扣押證物拗走應召女手機
30歲黃男子去年夥同34歲林姓男子和24歲黃姓友人假冒員警到新北市一處應召站臨檢，以調查通話紀錄，要求2名泰國籍應召女子交出手機，雙方在街頭發生爭執拉扯，被巡邏的正牌員警撞見當場逮捕後依法送辦。新北地院日前依共同犯僭行公務員職權罪，將三人判刑3個月，得易科罰金9萬元，可上訴。
判決指出，綽號「老鼠」的30歲黃姓男子去年10月到新北市某派出所向認識的員警要了一張名片，夥同綽號「阿彥」的24歲黃姓男子和綽號「大達」的34歲林姓男子共3人前往新北市一間應召站，秀出員警名片，自稱是警察，因有人檢舉才上門臨檢，還要應名女交出手機讓員警檢視手機內的通話紀錄。
應召店內兩名泰國籍應召女子誤認三人是員警，只有乖乖配合交出個人手機，由於黃男三人不懂泰語，還以手機翻譯軟體與兩名應召女交談，不僅翻拍該應召女子與男子嫖客間性交易等對話紀錄，還有模有樣的佯裝警察搜索查看房間後，拿著手機就下樓要離去。
泰籍應召女為拿回手機與黃男等人在路邊騎樓發生拉扯爭執，正巧有轄區正牌員警巡邏經過，查扣黃男假冒警察所持的員警名片等證物，當場逮捕並依法送辦。
新北地院日前依共同犯僭行公務員職權罪，將三人判刑3個月，得易科罰金9萬元，仍可上訴。
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