色男尾隨女國中生返家 樓梯間性侵得逞 判刑4年半
新北市黃姓男子今年尾隨獨自外出購物的女國中生返家，趁被害人打開公寓大門之際趁機闖入，在樓梯間性侵得逞後快步離去，被害人事後哭著上樓告知母親。新北地院日前依侵入住宅對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑4年6個月，可上訴。
判決指出，從事色情影像光碟檢查工作的黃姓男子，今年3 月17日凌晨零時30分，看到年僅13歲的國中女生獨自一人到超商購物，竟起色心，一路尾隨女國中生返家，趁對方開啟一樓公寓大門之際，立即快步跟上將人推進樓祶間，性侵得逞後隨即逃離現場。
被害女國中生受到驚嚇，一路哭著上樓向母親求救，轄區警方獲報，調閱沿路監視器畫面，循線逮捕黃男到案。新北地院日前依侵入住宅對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑4年6個月，仍可上訴。
延伸閱讀
熱門新聞
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言