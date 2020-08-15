色男尾隨女國中生返家 樓梯間性侵得逞 判刑4年半

聯合報 / 記者王長鼎/新北即時報導

新北市黃姓男子今年尾隨獨自外出購物的女國中生返家，趁被害人打開公寓大門之際趁機闖入，在樓梯間性侵得逞後快步離去，被害人事後哭著上樓告知母親。新北地院日前依侵入住宅對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑4年6個月，可上訴。

判決指出，從事色情影像光碟檢查工作的黃姓男子，今年3 月17日凌晨零時30分，看到年僅13歲的國中女生獨自一人到超商購物，竟起色心，一路尾隨女國中生返家，趁對方開啟一樓公寓大門之際，立即快步跟上將人推進樓祶間，性侵得逞後隨即逃離現場。

被害女國中生受到驚嚇，一路哭著上樓向母親求救，轄區警方獲報，調閱沿路監視器畫面，循線逮捕黃男到案。新北地院日前依侵入住宅對未滿14歲女子犯強制性交罪，判刑4年6個月，仍可上訴。

新北市黃姓男子今年3月凌晨尾隨女國中生返家，在樓梯間性侵得逞，新北地院依強制性交罪判刑4年半。示意圖／Ingimage
新北市黃姓男子今年3月凌晨尾隨女國中生返家，在樓梯間性侵得逞，新北地院依強制性交罪判刑4年半。示意圖／Ingimage

國中生 購物

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