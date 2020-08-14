調查局：陸企疑在台成立子公司取得關鍵技術

調查局表示，局長呂文忠昨率隊赴竹科與科技廠商共商營業秘密保護，會中提到對岸企業疑似以合法手段在台成立子公司，利用各種機會管道取得關鍵技術，值得關注與防範。

法務部調查局今天發布新聞稿指出，調查局是偵辦營業秘密案件經驗最豐富的司法警察機關，自民國102年2月1日營業秘密法刑責化迄今，總計偵辦移送營業秘密案件122案，涉案金額約新台幣2802億元，其中涉及意圖竊至境外使用有49案，且大多與大陸企業有關。

調查局指出，呂文忠非常重視營業秘密保護相關議題，昨天親率經濟犯罪防制處處長及幹部，前往新竹科學園區，與高科技產業面對面會談，與會業者包括聯發科、台積電等9家高科技產業的負責人、法務長、資訊長或資深經理人20餘人。

呂文忠表示，中國大陸近年積極發展各類高科技產業，不計代價及不管是否違法或違反商業倫理，運用各種管道，向台灣高科技產業，尤其是國際知名半導體業伸出魔爪，以比現職薪水高出多倍價碼，引誘研發工程師或高階主管攜帶研發機密資料赴陸任職。

呂文忠指出，實際案例顯示，對岸企業甚至開出極高價格，要把台灣高科技產業整個研究團隊挖走，導致有些本土科技產業才剛發表研發成果，對岸卻已經完成準備上市，甚至疑似以合法手段在台灣成立子公司，利用各種機會管道取得關鍵技術。

他說，高科技產業是台灣龍頭產業，也是非常重要的經濟命脈，營業秘密或機敏關鍵技術遭竊取、研發人才流失或轉移至境外，嚴重危害台灣經濟競爭力，儼然已是「國安議題」。

呂文忠表示，調查局已將偵辦侵害營業秘密案件列為現階段重點工作，但偵辦不法是最後的司法手段，調查局與企業是夥伴關係，將持續強化與產業界間聯繫，並規劃與中部、南部高科技產業會談；案件偵辦上，則將嚴格把關，全力防制高科技產業的營業秘密遭轉移到境外。