遭控接受不當招待遭彈劾 石木欽：監委淪政治打手

前公務員懲戒委員會委員長石木欽去年中秋節前夕，被控違反法官倫理和不當接受招待，石請辭並移送監察院；監察院今以12比0通過彈劾石木欽，移送懲戒法院，他也是第一位被彈劾的委員長。石木欽指出，監察院完全不採對他有利證據，完全按照司法院主張，「是為彈劾而彈劾」，新任監委淪為政治打手，他深感遺憾。

石木欽說，本案在上屆監委曾提案未通過彈劾，未料新任監委卻對他提出有利證據置之不顧，僅憑想像羅織，輕率通過彈劾，且於法律明文應從舊、從輕比較適用10年追懲時效，置之不理，「為彈劾而彈劾，新任監委淪為政治打手」。

石木欽委任律師廖芳萱表示，若如監委開記者會所述石木欽違失情節重大，「那為何第一次提案彈劾未過？」她認為，監察院閉門作業、閉門決議，執意彈劾石木欽，比法院、大法官更不公開透明。

石木欽去年被爆出和好友、佳和集團董事長翁茂鍾不當往來，接受飲宴招待，還提供法律意見，違反法官倫理情節重大，司法院人事審議委員會決議送監察院。

上屆監委林雅鋒、王美玉、蔡崇義今年6月調查完畢並提案彈劾未過，第2次提案因人數不足而流會；新任監委上任後，由王美玉、高涌誠接手本案，今召開記者會指出以12比0通過彈劾案。

監委認為石木欽有9項違法行為，包括不當接觸涉案人翁茂鍾並接受宴請，翁的委任律師也在場並討論案情，另案件在最高法院審理期間，有告知翁茂鍾保密分案訊息的嫌疑。

監委彈劾指出，案件在第三審審理期間及宣判後，石木欽作為陪席法官，仍與翁茂鍾頻繁飲宴和接觸，未迴避案件評議審理，違反法官守則，情節重大；另多次不當買進翁茂鍾經營的怡安股票，再賣出獲利，涉有違法，或以兒子名義向佳和公司買進翁茂鍾的聯亞公司股票100張後，並於聯亞公司股票興櫃掛牌後，以每股300元以上價格賣出獲利。