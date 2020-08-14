統促黨獻金案開庭 張瑋認違反商業會計法

中華統一促進黨被控接受不明政治獻金209萬元，總裁張安樂等人被依違反政治獻金法起訴，台北地院今天開庭，張安樂兒子張瑋、張瑋的妻子王姝茵出庭；張瑋承認違反商業會計法，否認違反政治獻金法，張瑋、王姝茵都聲請解除限制出境處分。

張瑋說，錢確實有從華夏大地旅行社轉到私人帳戶，不過，他是公司實質股東，沒有侵占資產；他說，做生意要周轉資金，確實有跟父親借過錢，但也幫公司墊過錢，他不會作帳，關於檢方指控他違反商會法部分認罪。

張瑋因涉案被限制出境。張瑋的律師說，張瑋要到中國處理事情，如果持續境管，會影響生計，希望能解除境管；王姝茵的律師也表示，王女已經對違反銀行法認罪，不會逃亡，也盼能解除限制出境處分。