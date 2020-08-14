檢舉逃漏稅鬧上媒體 檢舉達人反怪國稅局「洩個資」

施姓男子瘋狂檢舉1029家早餐店涉逃漏稅，卻因沒有附具體事證而討不到檢舉獎金，鬧上媒體版面，時任高雄國稅局副局長洪東煒出面代表受訪。沒想到，施反而怪洪東煒洩漏個資，害他被網友肉搜、家庭失和，提告國賠、求償255萬多元，高雄地院判他敗訴，還能上訴。

施男從2015年起，向高雄國稅局、南區國稅局等單位，陸續檢舉1029家早餐店沒事先申請營業登記、涉嫌逃漏營業稅，但因他檢舉內容沒有提供逃漏稅具體事證，根本無從核發檢舉獎金。施不滿檢舉獎金成泡影，一狀告上行政法院，訴訟吞敗後被媒體關注，高雄國稅局因此得出面受訪說明。

沒想到，施看到媒體露出後氣炸，指控洪東煒代表國稅局接受國內多家電視媒體採訪時，公開他姓名、居住地、職業，及1029件檢舉案，網友大肆肉搜，害他家庭失和，內分泌因此失調，還引發初期糖尿病症狀，提告國賠向高雄國稅局、洪東煒請求連帶賠償50萬元精神慰撫金，並追討每件檢舉案2千元，共計255萬8千元。

但洪東煒極力辯駁，自認受訪時，只說明稽徵機關處理逃漏稅檢舉案件作業要點，「所有檢舉人檢舉業者逃漏稅案，並不是全都會核發檢舉獎金，仍得依國稅局各權責單位依法定程序審查」，全程沒有透露任何檢舉人個資給媒體。

高雄地院調查，施男所指的媒體報導僅提到「高雄一名施姓男子」、「外傳施男為餐飲業者」，並沒有提及他全名、年齡、聯絡方式等個資，追查發現，資料幾乎都從法院判決駁回理由整理而來，資訊都公開上網；洪東煒只是應記者要求，出面答覆檢舉獎金核發標準，全依「被告輿情回應及新聞處理作業要點」處理，並沒有洩漏應保密事項。