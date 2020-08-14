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持刀連搶3超商得手600元 打工男寫悔過書和解判3年8月

聯合報 / 記者邵心杰／台南即時報導

台南21歲郭姓男子缺錢花用，去年12月8日凌晨4時戴口罩且持廚師刀，20分鐘內連續行搶東區3間超商，最後1間店員接獲同業通報，拿出球棒抵抗，他僅在第二間超商得手600元，警方據報後5小時內逮人破案，他坦承犯行，還寫悔過書道歉，與3店員達成和解，台南地院判他應執行3年8月徒刑，可上訴。

檢警調查，郭在餐飲業打工，每月收入8000元，因缺錢花用，竟動起歪腦筋。去年12月8日凌晨4時3分，相中台南市東區東安路超商，趁王姓店員深夜獨自看顧之際，戴口罩進入超商內，走至收銀櫃台處買菸1包，並交付1000元給王，趁對方找零時，從將綠色側背包內取出預藏廚師刀平舉胸前，作勢要往前刺，喝令王將收銀機內現金放進其側背包。

未料，王拿起放置在櫃台旁的塑膠貨運箱抵抗，且適逢送報人員進入該超商內，郭見狀即匆忙逃離現場而未得逞。

隨後，他故技重施，轉往同路段另家超商，直接走至收銀櫃台處，取出預藏廚師刀，喝令陳姓店員將收銀機內現金放進其側背包內，陳心生畏懼而不能抗拒，將收銀機內錢盤端出放置在櫃台桌上，任由他拿取盤內現金600元後逃逸。

「把收銀機裡面的錢交給我」他轉赴第3家超商，作勢要將刀拔出，恫嚇蘇姓店員，惟蘇已接獲他門市店員通報，得知郭側背包內放有刀械，拿起放置在櫃台旁的球棒試圖抵抗，並告知郭已報警，郭見情況不妙即逃離現場。

警方依超商及路口監視器錄影畫面，5小時內在其租屋處逮人，郭還在床上睡大頭覺，乖乖被逮，並起出廚師刀及贓款600元等物。案發後，員警在店員所收取郭購買菸品1000元紙鈔上採得其DNA。

郭坦承犯行，與3名店員達成和解，並書寫悔過書致歉，3店員也表明願意原諒被告，不再追究其刑事責任。

合議庭審酌，郭正值青壯，竟不思循正途賺取所需，僅因缺款花用，即恣意持刀強盜、恐嚇便利超商店員，足見其漠視法紀，危害民眾財產安全及社會治安程度甚鉅，並危及店員人身安全。且考量郭已坦承犯行，且與店員和解，取得原諒，3罪分處1年9月、3年6月及7月徒刑，應執行3年8月徒刑，可上訴。

郭姓男子持刀連搶3超商得手600元，警方5小時內逮人破案，他坦承犯行，還 寫悔過書求和解，台南地院判他應執行3年8月徒刑，可上訴。翻攝照片
郭姓男子持刀連搶3超商得手600元，警方5小時內逮人破案，他坦承犯行，還 寫悔過書求和解，台南地院判他應執行3年8月徒刑，可上訴。翻攝照片

超商 口罩 東區

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