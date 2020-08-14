抖音正妹幫人美齒賺2百多萬 違反醫師法判緩刑

喜歡在抖音分享自拍的正妹藍承函，與胞姊藍佩菁幫人作美白牙齒貼片，被控違反醫師法；台北地院審理，判藍承函有期徒刑8月，緩刑3年，繳公庫30萬元，判藍佩菁有期徒刑7月，緩刑3年，服義務勞務100小時，姊妹犯罪所得243萬元沒收。可上訴。

藍承函、藍佩菁2018年6月至今年3月，分別在台北市林森北路、大安區、新北市三重區等處成立工作室，透過臉書、IG粉絲團、微信宣傳，為客人美齒。

2018年12月，台北市衛生局前往查緝，將姊妹二人移送檢警法辦，不過，檢警約談時，姊妹二人否認犯罪，但繼續執業；今年3月11日，檢警搜索，查獲證物，姊妹坦承幫人美白牙齒。