黃健庭遭控貪汙適用速審法？ 最高法院今開庭辯論

台東縣前縣長黃健庭被控向藥商收賄208萬元，對退輔會遊說藥品採購案，此案也是他被提名監察院副院長的絆腳石之一，更一審前年認定他不構成貪汙，但因幫廠商逃漏稅等，被依商業會計法、稅捐稽徵法判刑5月，得易科罰金；案件上訴，最高法院今開庭審理，由院長吳燦擔任審判長，就刑事妥速審判法「無罪判決」是否包含一、二審不另為無罪諭知爭議辯論。

吳燦指出，本案為久懸未結案件，案情複雜，檢察官起訴事實像「肉粽」一樣，為減少發回次數，且最高法院至今未有類似黃健庭案的判決、相關見解，有法律爭議須釐清，因此認為有開庭讓檢、辯雙方辯論的必要。

最高法院今就2項爭點進行辯論，其一是速審法第9條所謂的「無罪判決」，是否包含裁判上一罪案件，有一部分一、二審不另為無罪諭知的情形？就本案而言，即黃健庭涉犯貪汙罪部分，一審、更一審均不另為無罪諭知，是否適用速審法規定，檢方上訴僅以判決法令牴觸憲法、違背司法院解釋、違背判例為限。

第二項爭點為，三審法院將不合法上訴誤認為合法而把原判決發回更審，更審法院是否應受拘束？就本案而言，指黃健庭涉違反稅捐稽徵法部分，應不得上訴第三審，但最高法院卻未駁回，反而一併發回更審，高院更一審是否應受拘束？

最高檢檢察官蔡瑞宗、認為，本案事實審法院均認定黃健庭有關說公務機關，僅認為不適用貪汙治罪條例而判無罪，此部分非檢察官未盡舉證責任，而是法律見解不同才判無罪，不適用速審法第9條，應上訴第三審由最高法院解釋，否則剝奪法律審統一法律見解的功能；另針對發回不合法上訴，檢方指出，最高法院應駁回上訴，卻撤銷發回更審，屬於無效判決，更審法院應不受拘束。

黃健庭委任律師林春榮指出，檢方主張速審法限制上訴權，是在檢討立法是否妥適，若認為有違憲疑慮，應向大法官聲請釋憲；但事實審法院就本案貪汙部分已不另為無罪諭知，本該認定為無罪判決，適用速審法第9條；另發回不合法上訴部分，林春榮認為，最高法院既然發回更審，更審法院「只能照單全收」要受拘束，應一併審理。

但黃健庭另名委任律師林詮勝則認為，最高法院未駁回不合法上訴，該判決不生效力，更審法院應不受拘束，否則不符法定程序；吳燦庭末諭知辯論終結，將評議後另行公告。

黃健庭當初被起訴在2004年利用立法委員身分為美時公司向退輔會遊說，將美時生產製造的「飛得順」等藥品列入退輔會2005年度常備用品聯標品項中，讓榮民體系各醫院採購。