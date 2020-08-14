兄弟大吵上演全武行 哥哥竟持雙刀砍斷弟弟手筋

桃園羅姓男子和弟弟相處不睦，又因家庭動線問題大吵，羅竟持雙刀朝弟弟揮舞，當場砍斷他左手筋，但弟弟也不甘示弱丟盤子回擊，未料誤擊中一旁外甥女額頭，最後搶下哥哥的刀才落幕；檢方為避免羅再犯將他聲押獲准，另考量雙方因細故衝突應無殺人動機，偵結依家暴傷害罪嫌起訴他。

檢警調查，羅男（57歲）和弟弟長期相處不睦，因弟弟行動較為不方便，他認為屋內動線不方便，今年7月6日晚上8點多和哥哥大吵一架，羅也情緒失控竟衝到廚房拿2把菜刀，雙手各持1支朝弟弟揮舞，除傷及他頭、胸，甚至砍斷左手肌腱、韌帶，警方獲報到場將羅依殺人未遂罪嫌送辦。

檢方考量，羅男和弟弟同住符合家庭暴力防治法之家庭成員關係，羅持刀傷人行為重大，為避免交保恐再犯傷害家人，案發後將他向法院聲押獲准。

檢方訊時，羅坦承和弟弟衝突就拿刀朝他攻擊，也清楚持刀砍人恐釀死亡結果，羅的妹妹證稱，當時兄弟大吵哥哥拿刀亂揮，弟弟也丟盤子防衛，雙方還為了奪刀打了起來，她嚇壞了無法清楚哥哥是朝弟弟哪邊攻擊。

羅的外甥女也說，現場衝突火爆，自己也被飛出的盤子擊中額頭流血，痛到停頓一下最後僅看到2人搶刀；另羅的弟弟表示，他的傷勢在頭部、背部，以及右小指被畫傷、左手韌帶斷掉，自己最後是用兩邊腋下夾著哥哥手中的刀，最後才成功奪下。

檢方考量，依羅弟弟傷勢、奪刀經過及目擊家屬說法綜合判斷，羅男究竟有無持刀猛烈攻擊弟弟致命身體部位仍有疑義，難僅憑被害人傷勢斷定羅有殺人故意。